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فن

3 أيام في الساحل ضمن موسم الرياض بالسعودية

السبت 12/أكتوبر/2019 - 01:41 ص
محمد هنيدى
محمد هنيدى
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محمد نبيـل
يستعد النجم محمد هنيدى لتقديم عرضه المسرحة 3 أيام فى الساحل ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية من 17 وحتى 20 اكتوبر الجارى.

مسرحية 3 أيام في الساحل، انطلقت ١٠ يناير الماضى، من إخراج مجدي الهواري، وتأليف حاتم حسين، وتم عرضها فى المملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية بحضور جماهيري كبير.

ويشارك فى بطولة المسرحية بيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد ثروت وندا موسى ومها أبوعوف ومحمد محمود ومحسن منصور وسامية الطرابلسي مع وجوه جديدة من الشباب‪.‬

محمد هنيدي يقدم خلال الفترة المقبلة فيلم كينج سايز.. عن عقلة الاصبع، تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيرى ويقدم فيه هنيدى شخصية "عقلة الإصبع".
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