Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شريف إكرامي يكشف سبب زيادة التعصب بين جماهير الأهلي والزمالك.. فيديو

السبت 12/أكتوبر/2019 - 04:20 ص
شريف إكرامي
شريف إكرامي
Advertisements
محمد رشاد
كشف شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي عن سبب زيادة التعصب بين جماهير الأهلي والزمالك مشيرا إلى أن تصريحات "بعض" المسئولين تسببت في ازدياد حالة الاحتقان.

وفي تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" قال شريف إكرامي :"التعصب وصل لمرحلة متقدمة بين الجمهورين، التصريحات من بعض المسئولين زادت من حالة الاحتقان، ووصلنا لمرحلة خطيرة".

وأضاف حارس الأهلي :"علاقة الأهلي مع الزمالك تنافسية بقوة كبيرة جدًا داخل الملعب، وخارج الملعب يغلفها الاحترام دائمًا، لكن في الأونة الأخيرة اهتزت العلاقة خارج الملعب بشكل ملحوظ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

تعليق ناري من رئيس وزراء فلسطين عن صفقة القرن.. فيديو

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 20 صورة تبرز جمال حنان مطاوع

قصف تركي بالخطأ.. انفجار هائل قرب موقع للقوات الأمريكية في سوريا

تصرف مفاجئ من عروس يوم زفافها يثير الجدل على مواقع التواصل.. شاهد

أب سكران يسمم ابنتيه بـ الخمر.. تفاصيل صادمة

طليقها وأصدقاؤه.. سيدة تتعرض للاغتصاب لمدة 3 أيام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها مع محمد صلاح شاهد قصات شعر اليساندرا امبروسيو

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 20 صورة تبرز جمال حنان مطاوع

تصرف مفاجئ من عروس يوم زفافها يثير الجدل على مواقع التواصل.. شاهد