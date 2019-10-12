شريف إكرامي يكشف سبب زيادة التعصب بين جماهير الأهلي والزمالك.. فيديو

كشف شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي عن سبب زيادة التعصب بين جماهير الأهلي والزمالك مشيرا إلى أن تصريحات "بعض" المسئولين تسببت في ازدياد حالة الاحتقان.



وفي تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" قال شريف إكرامي :"التعصب وصل لمرحلة متقدمة بين الجمهورين، التصريحات من بعض المسئولين زادت من حالة الاحتقان، ووصلنا لمرحلة خطيرة".



وأضاف حارس الأهلي :"علاقة الأهلي مع الزمالك تنافسية بقوة كبيرة جدًا داخل الملعب، وخارج الملعب يغلفها الاحترام دائمًا، لكن في الأونة الأخيرة اهتزت العلاقة خارج الملعب بشكل ملحوظ".