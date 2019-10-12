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رياضة

مرتضى منصور يفتح النار من جديد على الكاف.. تعرف على السبب.. فيديو

السبت 12/أكتوبر/2019 - 02:49 ص
مرتضى منصو
مرتضى منصو
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محمد رشاد
هاجم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعد غياب لاعبى الفريق الأبيض عن تقديم قرعة البطولات الأفريقية.

وأضاف مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" ده مش الاتحاد الأفريقي ده اتحاد الأهلي بعد غياب لاعبى الزمالك عن تقديم القرعة".

أوقعت قرعة بطولة دوري أبطال إفريقيا نسخة 2020 عن وقوع الفريق الأحمر في المجموعة الثانية رفقة فرق النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتنيوم الزيمبابوي.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد حكم بإعادة لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت في القاهرة، على أن يحدد الزمالك ملعب اللقاء قبل يوم 24 أكتوبر الجاري.

كان جينيراسيون فاز في السنغال بهدفين مقابل هدف، ويحتاج الزمالك للفوز إيابا بهدف لبلوغ دور المجموعات من البطولة.

وفي حالة فوز الزمالك سيتأهل لخوض دور المجموعات بالمجموعة الأولى بجانب فرق مازيمبي الكونغولي، وزيسكو الزامبي، وأول أغسطس الأنجولي، أما في حالة هزيمته فسينتقل ليدافع عن لقبه في الكونفدرالية بمواجهة إيزاي البنيني في دور الـ32 الثاني بالبطولة.
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