روجينا تشارك بعرض أزياء بمعرض سبلاش بالإمارات.. فيديو

شاركت الفنانة روجينا جمهورها بفيديو جديد لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت روحينا بالفيديو لأول مرة كعارضة أزياء بمعرض سبلاش الدولي بمدينة دبي بالإمارات وحلت مرتدية فستان على هيئة وردة بيضاء مع وضع ميكب خفيف على وجهها مع احمر.



ولقي الفيديو ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "قمررر" و"انتي مش بتكبري انت بتصغري".



وكانت روجينا شاركت العام الماضي في مسلسل "كلبش" مع الفنان أمير كرارة، وغابت عن ماراثون الدراما برمضان العام الجاري