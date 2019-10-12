لأول مرة.. صالح جمعة وكهربا يمنعان مرتضى منصور من التعليق .. فيديو

رفض مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك التعليق على التصالح مع لاعب الفريق السابق كهربا لاعب أفيس البرتغالى أو التعاقد مع صالح جمعة نجم النادى الأهلى.



ورد مرتضى منصور على سؤال التعاقد مع صالح جمعة والصلح مع كهربا عبر قناة الحدث قائلا :" لا تعليق".



وقال رئيس الزمالك :” جميع الأنباء المتداولة عن توقيع كهربا للأهلي كاذبة، واللاعب ليس من حقه الرحيل عن الزمالك ".



وأعرب رئيس الزمالك عن غضبه مما حدث من محمود كهربا والرحيل عن نادي الزمالك بذلك الشكل، والهروب من النادي وعمل أكثر من حيلة للعب في صفوف النادي الأهلي.