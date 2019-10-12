اسألوا حازم إمام .. شريف إكرامي يوضح حقيقة انتقاله إلى الزمالك.. فيديو

كشف شريف إكرامى حارس مرمى الفريق الاول لكرة القدم بالنادى الأهلى عن موقفه من الانتقال للزمالك فى الفترة القادمة بعد ملازمته لدكة البدلاء لأكثر من موسم ونصف.



وقال إكرامى فى تصريحات تلفزيونية عبر برنامج اللعيب على قناة إم بي سي مصر :" لن أضع الأهلى فى كفة مع نادى أخر وليس من الممكن أن انتقل للزمالك فى يوم من الأيام".



تابع إكرامى :" فى لاعيبة اتحكم عليها ما تروحش للمنافس على سبيل المثال حازم إمام تربى فى نادى الزنالك ومولود فيه ما ينفعش يروح الأهلى".



ويجلس شريف إكرامي على مقاعد البدلاء في النادي الأهلي منذ ما يقرب من موسم ونصف، حيث يشارك الحارس محمد الشناوي بصفة أساسية.