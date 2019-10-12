شريف إكرامي يدافع عن ابن أحمد شوبير .. فيديو

دعم شريف إكرامي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، زميله بالفريق مصطفى شوبير إبن الإعلامي أحمد شوبير عقب هجوم البعض على مصطفى.



وقال إكرامي فى تصريحات هاتفية عبر برنامج اللعيب على قناة إم بي سي مصر :"مصطفى شوبير أخ صغير لي، وأنا أكبر منه بـ15 عام، وأخشى أن يُظلم بسبب كونه نجل أحمد شوبير".



وأتم: "أنا ظُلمت في البداية لأنني نجل إكرامي، ولكنني تجاوزت هذه المرحلة، ولكن مصطفى خامة مُبشرة جدًا".

