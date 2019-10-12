بفستان محتشم .. مريام فارس تبهر متابعيها بإطلالة جديدة.. صور

شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى انستجرام، مقطع فيديو كشف عن أحدث إطلالة لها خلال إحيائها حفلا غنائيا بأحدى الأفراح.



خطفت مريام فارس الأنظار بإطلالتها الناعمة، حيث ارتدت فستانا طويلا ومحتشم امن أنامل المصمم اللبنانى رامى القاضى، وأتسم التصميم بأنه محتشم ومرصع ومطرز باكسسوارات وأحجار من سواروفسكي.



ومن الناحية الجمالية اعتمدت مريام فارس على تسريحة شعر جذابة، فيما أختارت مكساجا متناسقا مع لون إطلالتها، وتزينت ببعض المجوهرات الفخامة.

