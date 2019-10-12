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أخبار البلد

توافد المئات على ساحة السيد البدوي للاحتفال بمولده

السبت 12/أكتوبر/2019 - 09:17 ص
مولد السيد البدوي
مولد السيد البدوي
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محمود ضاحي
شهدت ساحات الاحتفالات بمولد السيد البدوي بطنطا بمحافظة الغربية توافد المئات من المواطنين ومريدين ومشايخ الطرق الصوفية للمشاركة فى احتفالات مولد شيخ العرب.

وافترش المتصوفون الخيام والساحات وزيارة الأضرحة الثلاثة المجاورة لضريح السيد البدوي وهم سيدي حجاب وسيدي مجاهد وغيره.

وبدأت احتفالات الطرق الصوفية بالمولد أمس "الجمعة"، وتستمر لمدة أسبوع حتى يختتم المولد مع الليلة الختامية، فيما انتشرت حلقات الذكر والتواشيح الدينية.

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