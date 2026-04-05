مارس نشاطا إجراميا.. الحبس عامين لـ عاطل بتهمة السرقة بالسلام

قضت محكمة جنح السلام بمعاقبة عاطل تخصص في سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب بالحبس عامين.

ممارسة نشاط إجرامي

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة السلام يفيد بضبط عاطل له معلومات جنائية، بدائرة القسم، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي متخصص في سرقة المساكن باستخدام أسلوب كسر الباب.

وكشفت التحقيقات أن المتهم كان ينتظر حتى هدوء الشارع في ساعة متأخرة من الليل ثم يدخل الشقق الخالية من السكان، ويكسر الباب بواسطة أجنة ومنشار ويدخلها ويسرق محتوياتها.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.