Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

واشنطن تعين سفيرا جديدا لدى موسكو

السبت 12/أكتوبر/2019 - 09:32 ص
السفير الأمريكي لدى
السفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان
Advertisements
أحمد محرم
نقلت وكالة "سبوتنيك" عن البيت الأبيض إعلانه تعيين جون سوليفان النائب الأول لوزير الخارجية سفيرا جديدا للولايات المتحدة لدى روسيا.

ويرى مراقبون أن اختيار جون سوليفان، وهو مستشار قانوني وليس دبلوماسيا أو سياسيا، ليكون سفيرا جديدا للولايات المتحدة لدى روسيا لم يأت هكذا بالصدفة، فهو قادر على تحقيق مهمة مطروحة عليه هي إنهاء الأزمة الدبلوماسية بين أمريكا وروسيا.

وسيعمل جون سوليفان على حل الأزمة الدبلوماسية مع روسيا، من خلال تطوير العلاقات الاقتصادية ورفع القيود عن التبادل التجاري.

ويعتبر جون سوليفان خبيرا في هذا المجال، فهو تولى مناصب عديدة في وزارة التجارة ورأس المجموعة الأمريكية العراقية الاقتصادية المشتركة.

وقالت الصحيفة إن تعيين هذا الشخص سفيرا أمريكيا جديدا لدى روسيا يدل على أن رئيسي الدولتين بوتين وترامب وجدا سبيلا للخروج من الأزمة.
Advertisements

ترشيحاتنا

أحمد رمزي: لاعبو الزمالك يريدون الرحيل

اهم الاخبار.. محافظ المنوفية لوالد شهيد الشهامة: لو حق ابنك مجاش هروح أقعد في بيتي.. وميت يعود بعد دفنه

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 12 -10- 2019

بعد أسبوع من مغادرة PayPal.. ثلاث شركات جديدة تعلن انسحابها من ليبرا

بعد الهجوم على سوريا.. فيديو لامرأة كردية تسب تركيا

حكاية وادي القرود .. مقابر ملوك مصر في عهد الدولة الحديثة.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين الكاجوال والكلاسيك.. دنيا سمير غانم تتألق فى أحدث ظهور

بعد التحرش به .. ماذا يعني ظهور القرش الحوتي في مياه البحر الأحمر؟

بفستان كشمير لامع.. زوجة مصطفى فهمى تبرز أنوثتها بإطلالة مميزة