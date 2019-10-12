واشنطن تعين سفيرا جديدا لدى موسكو

نقلت وكالة "سبوتنيك" عن البيت الأبيض إعلانه تعيين جون سوليفان النائب الأول لوزير الخارجية سفيرا جديدا للولايات المتحدة لدى روسيا.



ويرى مراقبون أن اختيار جون سوليفان، وهو مستشار قانوني وليس دبلوماسيا أو سياسيا، ليكون سفيرا جديدا للولايات المتحدة لدى روسيا لم يأت هكذا بالصدفة، فهو قادر على تحقيق مهمة مطروحة عليه هي إنهاء الأزمة الدبلوماسية بين أمريكا وروسيا.



وسيعمل جون سوليفان على حل الأزمة الدبلوماسية مع روسيا، من خلال تطوير العلاقات الاقتصادية ورفع القيود عن التبادل التجاري.



ويعتبر جون سوليفان خبيرا في هذا المجال، فهو تولى مناصب عديدة في وزارة التجارة ورأس المجموعة الأمريكية العراقية الاقتصادية المشتركة.



وقالت الصحيفة إن تعيين هذا الشخص سفيرا أمريكيا جديدا لدى روسيا يدل على أن رئيسي الدولتين بوتين وترامب وجدا سبيلا للخروج من الأزمة.