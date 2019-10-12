بالأرقام.. العاصمة الإدارية خلية نحل.. قفزات سريعة في نسب تنفيذ المشروعات السكنية.. وإنهاء 85% من شبكات الغاز والمدينة الرياضية.. و70% للحى الحكومى

الانتهاء من تنفيذ الحى السكنى الثانى والثالث بنسبة 80%.. والأول 63%

الانتهاء من الحي السكني الخامس والسادس بنسبة 45%

تنفيذ 85% من شبكات الغاز والمدينة الرياضية.. و45% من شبكات المياه

12 % من النهر الأخضر.. و18% من منطقة الأبراج الصينية

70 % للحى الحكومى.. و15% لمنطقة المال والأعمال



حصل "صدى البلد" على نسب تنفيذ أعمال المقاولات والتشطيبات النهائية لبعض أحياء العاصمة، والتى من المقرر تسليمها بشكل نهائى خلال يونيو 2020.



وقال العميد خالد الحسينى المتحدث الرسمى لشركة العاصمة الادارية الجديدة، إن الشركة حققت نسب تنفيذ مرتفعة فى الأحياء المختلفة، حيث تتكون من الحى الحكومى وحى المال والأعمال والأحياء السكنية والتى تتكون من 20 حيا، ومجلس النواب ومجلس الوزراء والمدينة الرياضية والمدينة الثقافية، المتحف الوطنى.



وكشف لـ "صدى البلد" أن شركة العاصمة الإدارية انتهت من شبكات الغاز بنسبة 85%، والمرافق بنسبة 90% والمدينة الرياضية بنسبة 87% والجامعات والمدارس بنسبة 55% وشبكات المياه بنسبة 45% اتصالات الحى الحكومى 40% وشبكات الرى بنسبة 22% ومنطقة الأبراج الصينية بنسبة 18% ومول العاصمة الادارية 17% وحى المال والأعمال بنسبة 15% ومستشفى العاصمة بنسبة 13% والنهر الأخضر بنسبة 12%.



الحى الحكومى

وأكد العميد الحسينى، أنه تم الانتهاء من الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة بنسبة 70% من أعمال التشطيبات، وجار الانتهاء من النسبة المتبقية خلال الأشهر الأولى من العام المقبل.



وأضاف أنه سيتم نقل الموظفين يونيو 2020، حيث تم الانتهاء من مرافق الحى الحكومى بنسبة 90%، ويتكوم الحى الحكومى من مجموعة وزارات، وتبلغ إجمالي مساحة الحي 1133 فدانًا بما يعادل 4.8 مليون مترمربع.



وتشمل المرحلة الأولى مبنى مجلس النواب ومجلس الوزراء، بالإضافة المرحلة الأولى من المباني الوزراية بإجمالي 34 مبنى، تسع 29 وزارة على مساحة 153 فدانًا، وتعمل 18 شركة مصرية تعمل تنفيذ مباني الحي الحكومي.



الأحياء السكنية

وأضاف العميد خالد الحسينى فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الشركة انتهت من تنفيذ الحى السكنى الأول بنسبة 63%، والحى السكنى الثانى والثالث بنسبة 80% والحى السكنى الخامس والسادس بنسبة 45%.



ويتضمن الحى السكنى r3 نحو 25 ألف وحدة سكنية جديدة، بمساحات 130 مترا وحتى 180 مترا، كما يتضمن الحى السكنى r5 فيلات ووحدات سكنية على طراز مبانى وسط البلد.



وأشار إلى أن الأحياء السكنية في العاصمة الإدارية تصل لـ20 حيا سكنيا، تضم المرحلة الأولى من هذه الأحياء 8 أحياء سكنية، 6 منهم محصورين بين الطريق الدائري الأوسطي، والدائري الإقليمي، وحيين سكنيين شرق الدائري الإقليمي، والعمل في الأحياء السكنية، وتطوير الأحياء السكنية يتم بواسطة الدولة والمستثمر، والأحياء من الحي السكني الأول وحتى الحي السكني الثامن، العمل جار بالتوازي بهم.



حى المال والأعمال

كشف المتحدث الرسمى للعاصمة الإدارية الجديدة أن الشركة انتهت من تنفيذ الحى الحكومى بنسبة 15%، موضحا أن الحى به مقرات البنوك والمبانى المركزية، وعدد من الأبراج، ويتم تنفيذ 20 برجًا باستخدامات متنوعة، تتضمن البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 385 مترًا.



وتابع: "يُعد حى المال والأعمال أحد أكبر المشروعات التى يتم تنفيذها ويمثلُ نقلة حضارية كبرى، حيث يقع في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، ويتم تزويده بجميع الخدمات، بجانب توفير أسس المدن الذكية والمستدامة، كما يتيح الآلاف من فرص العمل، حيث تضم منطقة الأعمال المركزية على أعلى مستوى من التنفيذ.



وأضاف: بلغ إجمالى مساحة المرحلة الأولى من المشروع التى يتم تنفيذها حاليًا تبلغ نحو مليون و710 آلاف متر مربع، أى ما يقدر بنحو مساحة 195 فدانا، وسيكون هناك اهتمام بالمسطحات الخضراء داخل المشروع، وتوفير أكبر قدر من الجراجات تحت الأرض.



المدينة الرياضة

وأشار العميد خالد الحسينى، إلى إنه تم الانتهاء من تنفيذ المدينة الرياضة بنسبة 87%، وهذه المدينة تم تنفيذ تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، وتقام المدينة على مساحة 93 فدانًا، وتضم العديد من المنشآت الرياضية في مختلف الألعاب.



وتابع: تضم المدينة مجمع ملاعب كرة قدم والذي يضم 4 ملاعب قانوني وملاعب خماسية، ومنطقة للألعاب الجماعية بها ملاعب كرة طائرة وملاعب كرة سلة وكرة شاطئية وملعب هوكي وملاعب متعددة الأغراض، إضافة إلى صالات للألعاب القتالية وصالة ذوى احتياجات خاصة، وصالة جمباز وغرف ملابس ومبنى للثقافة والتكنولوجيا، ومبنى اجتماعى، ومجمع حمامات سباحة يتكون من حمام سباحة أوليمبي مغطى وآخر مكشوف وحمام سباحة غطس ومنطقة خدمات وجيمانزيوم، فضلا عن ملاعب للتنس الأرضي ومبنى لملاعب الإسكواش، بالإضافة إلى منطقة متكاملة للأطفال وأخرى ثقافية وترفيهية ومسرح ومبنى إداري.



الجامعات والمدارس

قال المتحدث الرسمى للعاصمة الإدارية إنه تم الانتهاء من المدارس والجامعات بنسبة 55% فى الأحياء السكنية المختلفة التى تم طرحها خلال الفترة الماضية وجار استكمال النسب المتبقية لافتتاحها مع الأحياء السكنية.



وأوضح: وتحتوى المناطق السكنية على 7 جامعات بالمدينة منها 3 جامعات تكنولوجية و4 جامعات حكومية جديد، وستعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تنفيذ 25 مشروعًا كبيرًا للتعليم العالي بين جامعات ومعاهد ومراكز بحثية.