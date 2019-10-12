Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

علي معلول يعود لتدريبات الأهلي

السبت 12/أكتوبر/2019 - 11:49 ص
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن علي معلول، الظهير الأيسر للفريق ينتظم في التدريبات الجماعية بعد غدٍ الاثنين.

وأضاف عبد الحفيظ أنه اطمأن على اللاعب التونسي الدولي والذى تم استدعاؤه مؤخرًا لمعسكر منتخب نسور قرطاج.

ويتواجد معلول بمعسكر منتخب بلاده الذى يستعد لخوض مباراة ودية دولية أمام المنتخب الكاميروني مساء اليوم السبت في مدينة رادس التونسية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

الإفتاء توضح حكم رسم التاتو الدائم للرجل والمرأة.. فيديو

بعشق تفاصيلك لـ نجوى كرم تتخطى 3.3 مليون مشاهدة.. فيديو

بعد ظهوره مع عارضة الأزياء.. تعليق ناري من دعاء صلاح على مهاجمي محمد صلاح

امتى تعرفي انه بيخونك؟.. الطب النفسي يرد

وحشتنى .. بوسى شلبى توجه رسالة مؤثرة للراحل محمود عبدالعزيز

مدرب منتخب مصر السابق يدافع عن محمد صلاح بعد احتضان عارضة أزياء له

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمرة الثانية.. سمكة قرش تثير ذعر السعوديين على شاطئ القنفذة.. صور

بعد تصدرها تريند جوجل.. تعرف على سر أناقة وإطلالات ورد الخال

نيسان نافارا 2020 تحصل على نسخة جديدة كليا .. صور