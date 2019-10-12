علي معلول يعود لتدريبات الأهلي

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن علي معلول، الظهير الأيسر للفريق ينتظم في التدريبات الجماعية بعد غدٍ الاثنين.



وأضاف عبد الحفيظ أنه اطمأن على اللاعب التونسي الدولي والذى تم استدعاؤه مؤخرًا لمعسكر منتخب نسور قرطاج.



ويتواجد معلول بمعسكر منتخب بلاده الذى يستعد لخوض مباراة ودية دولية أمام المنتخب الكاميروني مساء اليوم السبت في مدينة رادس التونسية.



