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حوادث

مبنى مهجور وفك مكسور.. أمن الجيزة يكشف لغز جثة شقة الطالبية

السبت 12/أكتوبر/2019 - 12:43 م
جثة
جثة
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ندى حمودة – أحمد مهدي
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في كشف لغز العثور على جثة عاطل داخل الشقة سكنه بعقار بمنطقة الطالبية.

بعد تلقى قسم الطالبية بلاغ العثور على جثة المجنى عليه، شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث بقيادة اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لكشف ملابسات الواقعة.

وتبين من التحريات الأولية أن المجنى عليه مُقيم بالشقة بمفرده، وجثته بها كسر بالفك وكدمات بالوجه والرقبة، وتبين أن باب الشقة مفتوح وسلامة جميع منافذها.

واستكمال التحريات قرر أحد سكان ذات العقار ، بمشاهدته للمتوفى أثناء صعوده للشقة وتبدو عليه علامات التعب.

توصلت الجهود إلى تحديد مرتكب الواقعة "كهربائى" سبق اتهامه فى قضيتى " استعمال قوة وخطف أنثى ، سلاح نارى" مُقيم بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه.

وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة وقرر بوجود خلاف مالى بينه وبين المجنى عليه وتقابله معه بتاريخ الواقعة بمبنى مهجور كائن بطريق المريوطية حيث حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة فتعدى خلالها عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية "تم ضبطها بمكان الواقعة" فأُصيب المجنى عليه بحالة إعياء فقام باصطحابه بمركبة توك توك إلى مسكنه وساعده فى الصعود لشقته وتركه وهرب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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