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فن

كارول سماحة تروج لأحدث كليباتها «انشالله».. قريبا

السبت 12/أكتوبر/2019 - 12:52 م
كارول سماحة
كارول سماحة
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سعيد فراج
روجت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستجرام، لكليبها الجديد الذي يحمل اسم «انشالله»، مشيرة إلى أنه ينتظر طرحه قريبًا عبر موقع الفيديوهات يوتيوب. 

وعلى جانب آخر، أقيم العرض الخاص لفيلم "بالصدفة" لـ كارول سماحة، قبل عدة أيام، بسينما سوق بيروت "سينما سيتي"، وتم طرحه للجمهور فى دور العرض السينمائية اللبنانية، خلال الفترة الماضية.

"بالصدفة" بطولة كارول سماحة بجانب كل من بديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصري، غريتا عون، سامى أبو حمدان، جيهان غماس وقصة كلوديا مرشليان، والفيلم من إخراج باسم كريستو.

كما طرحت كارول، مؤخرا الأغنية الدعائية للفيلم والتي تحمل اسم "بتأمن بالصدفة"، وهي من كلمات وألحان مروان خوري، وتوزيع داني خوري.

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