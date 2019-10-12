بـ عباءة مختلفة.. درة تتألق بإطلالة تونسية أنيقة

نشرت الفنانة التونسية درة ستورى جديدة لها برفقة عمرو دياب على وسائل التواصل الاجتماعى موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وأطلت بها بعباءة باللون الأخضر والذهبى من الستان ، والتى تظهر جمال رشاقتها.



وتركت شعرها منسدلًا بطريقة رائعة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكب على اللون الذهبى للعيون والرموش السوداء، ووضعت أحمر شفاة باللون الفوشية.



ولم تتكلف بكثير من الأكسسوارات واكتفت بسلسلة بسيطة وخاتم لليد لإكمال إطلالتها.

