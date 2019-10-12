Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ عباءة مختلفة.. درة تتألق بإطلالة تونسية أنيقة

السبت 12/أكتوبر/2019 - 01:37 م
صدى البلد
Advertisements
قسم المرأة
نشرت الفنانة التونسية درة ستورى جديدة لها برفقة عمرو دياب على وسائل التواصل الاجتماعى موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وأطلت بها بعباءة باللون الأخضر والذهبى من الستان ، والتى تظهر جمال رشاقتها.

وتركت شعرها منسدلًا بطريقة رائعة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكب على اللون الذهبى للعيون والرموش السوداء، ووضعت أحمر شفاة باللون الفوشية.

ولم تتكلف بكثير من الأكسسوارات واكتفت بسلسلة بسيطة وخاتم لليد لإكمال إطلالتها.
بـ عباءة مختلفة.. درة تتألق بإطلالة تونسية أنيقة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ قصير وفضى.. هند صبرى تتألق فى إطلالة أنيقة

بـ ترتر ملون.. رنا سماحة فى أحدث ظهور لها بالأوبرا

بـ ألوان السما.. درة تتألق بإطلالة أنيقة

بـ فستان لامع.. ديانا كرزون بإطلالة أنيقة فى أحدث ظهور

بـ فستان أزرق.. نجوى كرم تتألق فى أحدث ظهور

ألوان ترابية وشعر سنبلة.. نسرين أمين تتألق بإطلالة جريئة

ترشيحاتنا

مدرب سابق: كهربا مينفعش يلبس فانلة نادي الزمالك بعد هذا الموقف.. فيديو

الصحافة الرياضية العالمية.. رحيل إيمري.. عودة ثنائي برشلونة.. إنجاز راموس

مش هتصدق.. أسعار صادمة لإطلالات النجمات..يسرا وإليسا وسميرة سعيد الأبرز

أسعار هيونداي فيرنا المستعملة فى سوق السيارات.. تفاصيل بالفيديو

الإفتاء توضح حكم رسم التاتو الدائم للرجل والمرأة.. فيديو

الكشف عن تويوتا ميراي 2021 الاختبارية تمهيدًا للموديل الإنتاجي الهيدروجيني .. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق.. أسعار صادمة لإطلالات النجمات..يسرا وإليسا وسميرة سعيد الأبرز

بـ مكياج وملابس سوداء.. درة تتألق في أحدث جلسة تصوير

للمرة الثانية.. سمكة قرش تثير ذعر السعوديين على شاطئ القنفذة.. صور