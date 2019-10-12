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أخبار العالم

إيران: نمتلك أدلة ومعلومات بشأن مهاجمي ناقلة النفط

السبت 12/أكتوبر/2019 - 02:26 م
نمتلك أدلة ومعلومات
نمتلك أدلة ومعلومات بشأن مهاجمي ناقلة النفط
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سمر صالح
قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني، اليوم السبت، إن بلاده تمتلك أدلة ومعلومات منها مقاطع فيديو عن الجهة، التي قامت بمهاجمة ناقلة النفط الإيرانية "سابيتي"، التي تعرضت لانفجار الجمعة بصاروخين، في ميناء البحر الأحمر على بعد 96 كيلو مترًا من ميناء جدة السعودي.

وبحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، لم يكشف شمخاني عن الجهة المتورطة بذلك الهجوم، مؤكدًا أنه ينتظر التحقيقات الدقيقة التي تقوم بها لجنة مختصة في إيران، مشددًا على أنه لن ندع القرصنة البحرية والجرائم التي ترتكب في المياه الدولية لزعزعة استقرار الملاحة دون رد.

وأوضح أن هناك لجنة خاصة للتحقيق في الهجوم الذي تعرضت له الناقلة، وسيتم الحصول على تقارير مفصلة عن هذا الهجوم قريبًا، ويتم اتخاذ القرار من قبل السلطات المسؤولة في إيران.
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