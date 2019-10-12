بعد تظاهرها أمام الكونجرس..اعتقال الممثلة الأمريكية جين فوندا

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن قوات الأمن الأمريكية، قد ألقت القبض على الممثلة الأمريكية جين فوندا، أمس الجمعة، خلال مشاركتها في تظاهرات أمام مبنى الكابيتول الأمريكي (الكونجرس) للاحتجاج على التغير المناخي وظاهرة الاحتباس الحراري، ومطالبتها باتخاذ إجراءات لحماية البيئة.



وأظهر مقطع فيديو متداول على السوشيال ميديا، لحظة اعتقال جين فوندا الحاصلة على جائزة الأوسكار، والبالغة من العمر 81 عامًا، وألقي القبض أيضًا على عدد من الأشخاص الآخرون بعد 10 دقائق من الاحتجاج.



وقالت جين فوندا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز، إنها ستنتقل إلى واشنطن لمدة أربعة أشهر، لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري مشيرة إلى أن ما شجعها على ذلك هي الناشطة السويدية الصغيرة غريتا شونبرج.



وأضافت «فوندا» أنها ستعود إلى الكابيتول هيل، مع نشطاء آخرون، للتظاهر "كل يوم جمعة في الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أن هذه أزمة جماعية تتطلب عملًا جماعيًا أيضًا.