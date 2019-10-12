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فن

هند صبري وعائشة بن أحمد أول الحاضرين عزاء المخرج شوقي الماجري ..صور

السبت 12/أكتوبر/2019 - 08:09 م
عزاء المخرج شوقي
عزاء المخرج شوقي الماجري
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آيه عاطف - تصوير عمرو سيد
أقيم عزاء المخرج الراحل شوقي الماجري، في مسجد فريد شوقى بالعجوزة، وكانت النجمتين التونسيتين هند صبري، وعائشة بن أحمد أول الحاضرين بالعزاء.

وقد حل الحزن على الوسط الفني فور معرفة خبر وفاته كله خاصة وإنه قدم كثيرا من المسلسلات الناجحة التي أثرت المكتبة التلفزيونية العربية منها مسلسل "أسمهان"، ومسلسل "أبناء الرشيد".

يذكر أن المخرج التونسي شوقي الماجري توفى عن عمر ناهز الـ 57 عاما إثر ذبحة قلبية تعرض لها في القاهرة، حسبما أعلنت عائلته يوم الخميس الماضي.
هند صبري وعائشة بن أحمد أول الحاضرين عزاء المخرج شوقي الماجري ..صور
هند صبري وعائشة بن أحمد أول الحاضرين عزاء المخرج شوقي الماجري ..صور
هند صبري وعائشة بن أحمد أول الحاضرين عزاء المخرج شوقي الماجري ..صور
هند صبري وعائشة بن أحمد أول الحاضرين عزاء المخرج شوقي الماجري ..صور
هند صبري وعائشة بن أحمد أول الحاضرين عزاء المخرج شوقي الماجري ..صور
هند صبري وعائشة بن أحمد أول الحاضرين عزاء المخرج شوقي الماجري ..صور
هند صبري وعائشة بن أحمد أول الحاضرين عزاء المخرج شوقي الماجري ..صور
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