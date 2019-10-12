ترامب يدعم الأسطورة: أعظم عمدة في تاريخ نيويورك

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بكامل دعمه لمحاميه الخاص رودي جولياني، بعد صدور تقارير حول التحقيق معه من قبل المحققين الفيدراليين بتهمة ارتكاب انتهاكات تتعلق بعمله في أوكرانيا.





وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "الآن تطاردون الأسطورة بتهمة ارتكاب جرئم، أعظم عمدة في تاريخ ولاية نيويورك".





وأضاف أن جولياني ربما يبدو "قاسيا أحيانا إلا أنه شخص عظيم ومحامي رائع، هناك حملة مطاردة شعواء أحادية الجانب جارية في الولايات المتحدة. الدولة العميقة، أمر مخجل".





وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أمس الجمع أن المحققين في مانهاتن فتحوا تحقيقا بشأن ما إذا كان جولياني انتهك قوانين جماعات الضغط "اللوبي" في تعامله مع أوكرانيا، وإذا ما كان وراء الإطاحة بالسفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش.





ومنذ أيام، تمت إدانة مقربين من عمدة نيويورك السابق بانتهاك تمويل الحملات الانتخابية، واستخدام شركة محدودة لتقديم مساهمات سياسية تتعلق بالانتخابات الأمريكية.



