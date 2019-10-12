الأزهر يعقد الاختبارات التحريرية والشفوية للمتقدمين لوظيفة معلم مساعد

عقد الأزهر الشريف، اليوم الاختبارات (التحريرية - الشفوية) للمتقدمين لشغل وظيفة معلم مساعد مواد (رياضيات ـ لغة إنجليزية ـ حاسب آلي) بإدارة الفرافرة التعليمية الأزهرية بمنطقة الوادي الجديد.



واقتصر دخول الاختبارات على مواليد مركز الفرافرة المقيمين به فقط، طبقًا لشهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي قبل الإعلان.



وكان الأزهر الشريف قد أعلن بتاريخ 22 سبتمبر 2019، عن فتح باب التقدم لاستكمال شغل وظائف التعليم (معلم مساعد) بإدارة الفرافرة التعليمية، بمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، من خريجي جامعة الأزهر، أو إحدى الجامعات الخاضعة للقانون 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، وذلك وَفْقًا للشروط والاحتياجات الآتية: أولًا:- معلم مساعد (رياضيات): أن يكون المتقدم من خِرّيجي كليات: التربية أو العلوم بجامعة الأزهر، أو خِرّيجي كلياتِ جامعاتٍ أخرى، تخصُّص (رياضيات).



ثانيًا: معلم مساعد (لغة إنجليزية): أن يكون المتقدم من خِرّيجي كليات: اللغات والترجمة، أو كليات التربية، أو الآداب، أو الألسن، أو الدراسات الإنسانية، تخصُّص (لغة إنجليزية).



ثالثًا: معلم مساعد (حاسب آلي): أن يكون المتقدم من خِرّيجي كليات: التربية، تخصص (مكتبات ومعلومات وتكنولوجيا التعليم، تكنولوجيا التعليم والتربية، تكنولوجيا التعليم التربوي، حاسب آلي) أو من خريجي كليات الهندسة تخصص الحاسب الآلي، كلية الحاسبات والنظم، نظم المعلومات، المؤهلات العليا تخصص حاسب آلي على أن تكون معادلة من المجلس الأعلى للجامعات.



الشروط العامة:

1 – ألا يزيد سن المتقدم عن (40) عامًا وقت الإعلان.

2 – اجتياز الاختبارات طبقًا لقانون 156 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

3 – ألا يقل التقدير العام للمتقدمين عن (جيد).

4 – يكون التقدم للوظائف مقصورًا على مواليد مركز الفرافرة والمقيمين به، ويُرجَع في ذلك إلى شهادة الميلاد، وبطاقة الرقم القومي قبل الإعلان، ولا يجوز التقدم بطلب للنقل قبل مرور خمس سنوات من تاريخ استلام العمل.

5 – تكون بطاقة الرقم القومي سارية وقت التقدم لأداء الاختبارات.

6 – يكون التقدم على بوابة الأزهر الإلكترونية لمدة 15 يومًا من تاريخ الإعلان على النموذج المُعَدّ لذلك، وعلى المتقدم متابعة موعد ومكان الاختبارات على ذات الموقع.