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رياضة

بعد الهجوم الناري على إدارة الزمالك.. طارق حامد يحذف منشوره | تفاصيل

السبت 12/أكتوبر/2019 - 11:37 م
طارق حامد
طارق حامد
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ياسمين تيسير
واصل طارق حامد نجم فريق الكرة الاول بنادي الزمالك هجومه على مجلس إدارة النادي لعدم حصوله على مستحقاته المالية.

وكتب طارق حامد عبر ستوري " انستجرام " قائلا: "استحملت كتير وجيت على نفسي ومستقبلي كتير وعطيت لنادي الزمالك وجمهوره بما فيه الكفاية واخدت وعود متنفذتش لكن صبري نفد، واعتقد ان مستقبلي ومستقبل اولادي اهم حاليا".

وقام طارق حامد بحذفها عقب ذلك بوقت قصير.

وكان حامد قد نشر ستوري على حسابه الشخصي على إنستجرام كتب فيها قائلا: "انتظرت وصبرت كثيرًا من أجل من أحبهم ويحبونني، ولكن لقد طفح الكيل ولن اصمت مرة أخرى".

ويتواجد طارق حامد الآن في معسكر منتخب مصر استعدادًا لـ وديات الفراعنة التي سيخوض أولاها أمام بتسوانا الاثنين المقبل.
بعد الهجوم الناري على إدارة الزمالك.. طارق حامد يحذف منشوره | تفاصيل
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