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حوادث

ألقى بنفسه أسفل القطار.. انتحار المتهم بقتل والده ودفنه في حفرة أسفل السرير بالجيزة

السبت 12/أكتوبر/2019 - 11:42 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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ندى حمودة _ أحمد مهدي 
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة أن المتهم بقتل والده ودفنه أسفل السرير انتحر بإلقاء نفسه أسفل القطار بمنطقة إمبابة. 

وأشارت التحريات إلى أنه بتتبع خط هروب المتهم بعد اكتشاف الجريمة واستخراج جثة والده من المقبرة الاسمنتية تبين أنه ألقى بنفسه أسفل عجلات القطار بمنطقة الحافرية بإمبابة. 

كان قد تلقي قسم بولاق الدكرور بلاغاً من عمرو 51 سنة فني هندسي ومقيم أكتوبر بغياب والده محمود  70 سنة بالمعاش ، منذ يوم الأربعاء بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة التحري حول الواقعة وكشف ملابساتها. 

انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة بالانتقال لمنزل المتغيب وبإجراء التحريات قرر مقدم البلاغ ان والده كان يقيم برفقة زوجته نجاح ٦١ سنة و شقيقه من الاب محمد  ٣١ سنة وقرر ان شقيقه سيء السمعة والسلوك ودائم التشاجر مع المتغيب بسبب الاموال. 

وكشفت التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث ان زوجة الاب عادت يوم الأربعاء  من زيارة لابنتها وتبين لها عدم تواجد زوجها فسالت نجلها عن مكان والده فأخبرها أنه خرج بعدها من المنزل ولم يعد. 

تولت قوات المباحث برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور فحص المنزل وعثر على آثار رمال بالشقة وبتتبعها قادت إلى أسفل سرير الابن حيث يوجد آثار اسمنت حديث وبفتح حفرة بالاسمنت انبعثت رائحة كريهة بإخطار النيابة تم انتداب الأدلة الجنائية واستخراج جثة الاب في حالة انتفاخ وتعفن تم اعداد ماموريات واكمنة لضبط الابن الهارب. 

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