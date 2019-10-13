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أخبار العالم

بعد شهرين من انقطاعها.. الهند تعيد خدمات الهواتف المحمولة جزئيا في كشمير

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 02:00 ص
كشمير
كشمير
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رويترز
أعلنت الهند، انها ستعيد جزئيا خدمات الهواتف المحمولة في كشمير يوم الاثنين المقبل بعد أكثر من شهرين من قطع الاتصالات في المنطقة الواقعة في جبال الهيمالايا قبل إلغاء الوضع الخاص الذي كانت تتمتع به.

وأوضح روهيت كانسال المسؤول الكبير في حكومة ولاية جامو وكشمير "جميع الهواتف المحمولة المدفوعة مسبقا" ستعاد وستعمل من الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم 14 أكتوبر.

وأضاف في إيجاز صحفي في مدينة سريناجار السبت أن هذا الإجراء سيطبق على جميع مناطق وادي كشمير.

وفي الخامس من أغسطس، قطعت حكومة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي خطوط الهاتف والإنترنت في جامو وكشمير قبل إلغاء الحقوق الخاصة للولاية منهيا العمل ببنود دستورية مطبقة منذ وقت طويل في المنطقة التي تسكنها أغلبية مسلمة والتي تطالب باكستان المجاورة بالسيادة عليها أيضا.

وحالت القيود على الاتصالات دون حصول السكان على الرعاية الصحية والخدمات وطالبت المنظمات الحقوقية بإلغائها. وفي أغسطس وصف خبراء في الأمم المتحدة القيود بأنها "أحد أشكال العقاب الجماعي".

وبينما استمر قطع الإنترنت، قال كانسال إنه جار تجهيز أكشاك إنترنت بعضها مخصص للسائحين. وقال أيضا إن السلطات رفعت قيود السفر عن "أكثر من 99% " من الولاية. لكن نقاط التفتيش ما زالت في أماكنها. وتسببت القيود على الاتصالات في صعوبة التغطية الصحفية من المنطقة.
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