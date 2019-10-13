Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كارثة تهدد العالم .. أردوغان يسعى لتحرير 12 ألف داعشي بسوريا

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 12:27 ص
أردوغان
أردوغان
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس التركي أردوغان يبحث دائما عن الصورة العظيمة في وجدان العالم، موضحا أن الحرب الأخيرة التي شنها أردوغان على سوريا أضاعت الصورة التي كان يصنعها على مدار الـ 30 عاما الماضية.

وأشار خلال برنامج «الحكاية»، المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، ويقدمه «عمرو أديب»، إلى أن الجرائم التي يتم ارتكابها ضد الأكراد في شمال سوريا كلها في «رقبة أردوغان»، مرددا: « العالم كله يتحدث أن أردوغان مجنون يقتل الأطفال الأبرياء».

وأكد عمرو أديب، أن تركيا فقدت السوق العربية إلى الأبد، لأنهم معتدون ويقتلون الأطفال السوريين العرب.

وتابع عمرو أديب، أن أردوغان يسعى لتحرير 12 ألف داعشي موجودين في السجون في شمال سوريا؛ منوها أن العالم كله بخطر بسبب ما يفعله المختل أردوغان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. نائب تركي يفضح أردوغان ويكشف عن علاقته بخلايا داعش

عمرو أديب عن حرب أكتوبر: وقفنا وقفة رجالة.. فيديو

أردوغان يقتل أطفال سوريا يشعل تويتر.. ومغردون: ينفذ مخطط إسرائيل

تركيا وسياسة ليّ الذراع.. لماذا يقتل أردوغان الأكراد؟

عمرو أديب يكشف سبب مساندة قطر لعدوان أردوغان على سوريا.. فيديو

عمرو أديب يطالب بتجميد عضوية قطر في جامعة الدول العربية.. فيديو

ترشيحاتنا

شريف إكرامي وزوجته يخطفان الأنظار في أحدث ظهور لهما

وكيل طارق حامد يفجر مفاجأة حول مستقبله مع الزمالك

واتساب يطلق خاصية جديدة في تحديثه المنتظر.. تعرف عليها

تراجع أسعار الدولار بمعدل قرشين في أسبوع

صدمة جديدة لـ تركي آل الشيخ بسبب ألميريا.. تفاصيل

أقوى ضربة لـ نظام أردوغان.. الاتحاد الأوروبي يخطط لحظر تصدير الأسلحة لأنقرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور | السماء بلون بنفسجي تثير ذعر اليابانيين

سعر غير متوقع لـ ملابس محمد صلاح وعارضة الأزياء البرازيلية على غلاف GQ .. لن تتخيل

بعباية سوداء.. رايا أبي راشد تبهر متابعيها بإطلالة مختلفة