كارثة تهدد العالم .. أردوغان يسعى لتحرير 12 ألف داعشي بسوريا

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس التركي أردوغان يبحث دائما عن الصورة العظيمة في وجدان العالم، موضحا أن الحرب الأخيرة التي شنها أردوغان على سوريا أضاعت الصورة التي كان يصنعها على مدار الـ 30 عاما الماضية.



وأشار خلال برنامج «الحكاية»، المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، ويقدمه «عمرو أديب»، إلى أن الجرائم التي يتم ارتكابها ضد الأكراد في شمال سوريا كلها في «رقبة أردوغان»، مرددا: « العالم كله يتحدث أن أردوغان مجنون يقتل الأطفال الأبرياء».



وأكد عمرو أديب، أن تركيا فقدت السوق العربية إلى الأبد، لأنهم معتدون ويقتلون الأطفال السوريين العرب.



وتابع عمرو أديب، أن أردوغان يسعى لتحرير 12 ألف داعشي موجودين في السجون في شمال سوريا؛ منوها أن العالم كله بخطر بسبب ما يفعله المختل أردوغان.