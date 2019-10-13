علي معلول يعود للقاهرة بعد انهاء مهمته مع منتخب تونس

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن علي معلول، الظهير الأيسر للفريق ينتظم في التدريبات الجماعية بعد غدٍ الاثنين ، مشيرا إلى انه اطمأن على اللاعب التونسي الدولي والذى تم استدعاؤه مؤخرًا لمعسكر منتخب نسور قرطاج.



وشارك على معلول مع منتخب بلاده ، في مباراة الكاميرون الودية التي انتهت بالتعادل السلبي.



وسيطر المنتخب التونسي على أحداث المباراة ، وسدد لاعبوه 8 كرات منها 4 على المرمى ، وبلغت نسبة استحواذ لاعبيه على الكرة 60% ، مقابل 40 % للكاميرون ، كما سنحت لنسور قرطاج فرصة التسجيل ، عندما تحصل فرجاني ساسي على ضربة جزاءـ، تولى تنفيذها طه ياسين الخنيسي مهاجم الترجي ، لكنه أهدرها في الدقيقة 58 ، لتنتهي المباراة سلبيًا بدون أهداف.



وشارك علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي ، وفرجاني ساسي متوسط ميدان نادي الزمالك في المباراة كاملة ، بينما لم يشارك حمدي النقاز لاعب الابيض في المباراة.

