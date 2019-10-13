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رياضة

علي معلول يعود للقاهرة بعد انهاء مهمته مع منتخب تونس

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 04:04 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن علي معلول، الظهير الأيسر للفريق ينتظم في التدريبات الجماعية بعد غدٍ الاثنين ، مشيرا إلى انه اطمأن على اللاعب التونسي الدولي والذى تم استدعاؤه مؤخرًا لمعسكر منتخب نسور قرطاج.

وشارك على معلول مع منتخب بلاده ، في مباراة الكاميرون الودية التي انتهت بالتعادل السلبي.

وسيطر المنتخب التونسي على أحداث المباراة ، وسدد لاعبوه 8 كرات منها 4 على المرمى ، وبلغت نسبة استحواذ لاعبيه على الكرة 60% ، مقابل 40 % للكاميرون ، كما سنحت لنسور قرطاج فرصة التسجيل ، عندما تحصل فرجاني ساسي على ضربة جزاءـ، تولى تنفيذها طه ياسين الخنيسي مهاجم الترجي ، لكنه أهدرها في الدقيقة 58 ، لتنتهي المباراة سلبيًا بدون أهداف.

وشارك علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي ، وفرجاني ساسي متوسط ميدان نادي الزمالك في المباراة كاملة ، بينما لم يشارك حمدي النقاز لاعب الابيض في المباراة.
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