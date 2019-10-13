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فن

فنان أكبر من زوجته بـ 48 عاماً.. فارق سن صادم بين النجوم

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 09:05 ص
ملتم ميرال أوغلو
ملتم ميرال أوغلو وزوجها
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سعيد فراج
كما يقال «الحب يصنع المعجزات»، وقف الكثير من النجوم أمام العقبات التي كانت ستعصف بقصة حبهما، ولعل أكبرها فارق العمر، ليتغلبوا على تلك العقبة بجرعة من الحنين والعشق، ويرفعوا شعار «الحب إحساس مش سن وخلاص».

ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي أبرز النجوم الذي لم يهدّد العمر حبهم ويقف أمام زواجهم.

فنانة تركية تتزوج من مُسن 

قبل عدة أيام، فاجأت الممثلة التركية ملتم ميرال أوغلو، البالغة من العمر 32 عامًا، جمهورها بالزواج من رجل مسن يكبرها بـ 48 عامًا، إذ يبلغ عمر الزوج 80 عامًا، ما أثار الجدل حولها على السوشيال ميديا والمواقع التركية والعربية.

وبحسب تقارير صحفية من مواقع تركية وعربية عدة، فحرصت ملتم ميرال أوغلو، للرد على الهجوم الذي لاحقها، وإتهامها بأنها تبحث عن الثروة للزواج من مسن، حيث أكدت أن فارق العمر ليس عائقًا في الوقت الحالي، وهما لا يهتمان بهذا الفارق العمري الكبير.

وأشارت ملتم ميرال أوغلو، أن زوجها المسن، لا يزال قلبه شابًا، مشيرة إلى أنها قررت الموافقة على الزواج منه لمحبته الشديدة لها وعاطفته الجياشة تجاهها، موضحة أن الزوج أحبها من أول نظرة.

وأوضحت ملتم ميرال أوغلو، أن حينما اشتعلت شرارة الحب من أول نظرة، لم يتردد في زواجها، وعرض عليها الزواج بطريقة رومانسية، فلم تتردد، وأبدت موافقتها على الفور، مشيرة إلى أن أي إمرأة مكانها كانت ستفعل ذلك، ومؤكدة على سعادتها مع، وطالبت بالحفاظ على خصوصياتها وعدم التدخل في حياتها.

- مي كساب وأوكا

يعد الثنائي مي كساب ومحمد صلاح الشهير بـ "أوكا"، أحد أشهر الأزواج في الوسط الفني الذي لم يكن العمر عائق بين قصة حبهما وزواجهما، إذ يبلغ عمر "مي" 36 عامًا، فيما يبلع عمر زوجها "أوكا" 27 عامًا، أي يبغ الفارق بينهما 9 سنوات.

وأكدت مي كساب في أحد لقاءاتها التليفزيونية أن فارق العمر لم يقف حائلًا بينهما، مؤكدة أن حبهما كان أكبر من ذلك.

- أحمد سعد وسمية الخشاب 

لم يصدق كثيرون أن فارق السن بين الفنانة سمية الخشاب وزوجها السابق الفنان أحمد سعد 15 عامًا، إذ صدم كثيرون بعدما علموا هذا الفارق العمري، حيث يبلغ عمر «سمية» 53 عامًا، فيما يبلع عمرا «أحمد» 38 عامًا.

- الشحرورة صباح 

أما الشحرورة صباح، فكانت الأكثر جدلًا بين النجمات، ليس من حيث عدد زيجاتها فحسب، لكن بسبب تعمدها الزواج من شباب صغار في العمر، إذ تزوجت من الفنان فادي لبنان الذي كان يصغرها بأكثر من 25 عامًا، واستمر الزواج بينهما لمدة 17 عامًا، وبررت بعد ذلك زواجها منه، بأنها كانت تساعده لدخول الوسط الفني.

- سوسن بدر

أما الزيجة الخامسة للفنانة سوسن بدر، فتعد الأكثر جدلًا، إذ تزوجت من رجل الأعمال فريد المرشدي نجل المنتجة ناهد فريد شوقي، والذي يصغرها بـ 20 عامًا، وهو أيضًا زوج الفنانة داليا البحيري الحالي، وقررا سوسن وفريد الزواج بعدما التقيا في كواليس أحد الأفلام التي شاركت فيها الأولى وأنتجتها والدة الثاني، لكن الزواج انتهى سريعًا.
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