حضر الطابور.. نائب وزير التعليم يتفقد مدرسة إمبابة الثانوية الصناعية

حضر الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، طابور الصباح بمدرسة إمبابة الثانوية الصناعية بعد تطبيق التأسيس والتربية العسكرية في هذه المدرسة، والتي تعد ضمن الـ 27 مدرسة فنية على مستوى الجمهورية التي تم فيها تطبيق التربية العسكرية فيها مع بداية العام الدراسى الجديد، 2019/2020.



وقد شهد طابور الصباح حالة من الانضباط لدى طلاب المدرسة، حيث قاموا بترديد تحية العلم بحضور نائب وزير التعليم، وعدد من المعلمين وأكثر من 3500 طالب فى الصفوف من الأول حتى الثالث الثانوى.



وأشاد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بحالة الانضباط التى شهدتها المدرسة والنظام الصارم فيها، خاصة أنها تقع فى منطقة شعبية وأعداد الطلبة فيها كبيرة.



وأوضح الدكتور محمد مجاهد أن تجربة تطبيق التأسيس العسكرى في المدارس الثانوية الفنية هذا العام، لاقت قبولا كبيرا فى عدد من المحافظات منها الإسكندرية ودمياط.



وقال نائب وزير التعليم: "ندرس تطبيق التأسيس العسكرى على عدد آخر من المدارس الفنية خلال السنوات المقبلة".



كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وقعت بروتوكول تعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بوزارة الدفاع، بهدف استغلال السنة الأولى بمدارس التعليم الفني كفترة تأسيس عسكري للطلاب لتحسين حالة انضباط الطلاب وانتمائهم للوطن.



وبدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنفيذ بروتوكول التعاون بدءًا من العام الدراسي الجديد 2019/2020 في 27 مدرسة فنية صناعية بواقع مدرسة في كل محافظة من محافظات الجمهورية.



وأوضحت الوزارة أنه يتم في هذه المدارس تدريس مقررات ذات طبيعة عسكرية من قبل ضباط تم اختيارهم على أعلى مستوى بمعرفة قيادة الدفاع الشعبي، وتعتبر المقررات العسكرية مواد نجاح ورسوب، وسيتم تطبيق قواعد لانضباط الطلاب وتحسين السلوكيات وتأكيد شعور الانتماء والولاء للوطن وتكوين شخصية المواطن الصالح التي هي من أهم أهداف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



وفيما يلى ينشر موقع "صدى البلد" بيانا بالمدارس الـ 27 المختارة لتطبيق التأسيس العسكري هذا العام:

1- مدرسة الشهيد أحمد أبو بكر المعدنية بمحافظة القاهرة

2- مدرسة طوسون الصناعية بنين بمحافظة الإسكندرية

3- مدرسة دمنهور الزخرفية بنين بمحافظة البحيرة

4- مدرسة بسيون الصناعية بنين بمحافظة الغربية

5- مدرسة كفر الشيخ المعمارية الزخرفيه بمحافظة كفر الشيخ

6- مدرسة قويسنا الصناعية بنين بمحافظة المنوفية

7- مدرسة بنها الميكانيكية بنين بمحافظة القليوبية

8- مدرسة عرفه عبد المطلب الصناعية بمحافظة الدقهلية

9- مدرسة دمياط المعدنية بنين بمحافظة دمياط

10- مدرسة الزقازيق المعمارية بمحافظة الشرقية

11- مدرسة بور سعيد الزخرفية بمحافظة بور سعيد

12- مدرسة المهندس إبراهيم أحمد عثمان الصناعيه بمحافظة الإسماعيلية

13- مدرسة السويس الصناعية البحرية بنين بمحافظة السويس

14- مدرسة إمبابة الصناعية بمحافظة الجيزة

15- مدرسة طامية الصناعية بنين بمحافظة الفيوم

16- مدرسة الفشن الصناعية بنين بمحافظة بنى سويف

17- مدرسة المنيا المعمارية الزخرفيه بنين بمحافظة المنيا

18- مدرسة مبروك الميكانيكية بنين بمحافظة أسيوط

19- مدرسة سوهاج الزخرف بمحافظة سوهاج

20- مدرسة قنا الميكانيكية بنين بمحافظة قنا

21- مدرسة الأقصر الميكانيكية بمحافظة الأقصر

22- مدرسة إدفو الصناعية بنين بمحافظة أسوان

23- مدرسة مطروح الزخرفية المعماريه بمحافظة مطروح

24- مدرسة الخارجة الصناعية بنين بمحافظة الوادى الجديد

25- مدرسة الغردقة الصناعية بنين بمحافظة البحر الأحمر

26- مدرسة الشهيد محمد سمير شراب الصناعية بنين بمحافظة شمال سيناء

‎27- مدرسة رأس سدر الصناعية المشتركة بمحافظة جنوب سيناء