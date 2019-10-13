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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 09:15 ص
منتخب هولندا
منتخب هولندا
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إسراء أشرف
يقام اليوم، الأحد، 13-10-2019 العديد من المواجهات الدولية في التصفيات المؤهلة لـ "يورو 2020"، بالإضافة إلى لقاءات ودية، حيث يستعرض "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم الأحد 13-10-2019 التي ستقام على النحو التالي:

مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة لـ "يورو 2020":

كازاخستان X بلجيكا - 3:00 مساءً - beIN SPORTS HD 2

المجر X أذربيجان - 6:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3

روسيا البيضاء X هولندا - 6:00 مساءً - beIN SPORTS HD 2

إسكوتلندا X سان مارينو - 6:00 مساءً - beIN SPORTS HD 5

قبرص X روسيا - 6:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4

ويلز X كرواتيا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 2

إستونيا X ألمانيا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 1

سلوفينيا X النمسا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 4

بولندا X مقدونيا الشمالية - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 3

مواعيد المباريات الدولية الودية:

البرازيل X نيجيريا - 2:00 مساءً - beIN SPORTS HD 1

كينيا X موزمبيق - 2:00 مساءً

جنوب إفريقيا X مالي - 3:00 مساءً

الأرجنتين X الإكوادور - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 1

إثيوبيا X أوغندا - 4:00 مساءً

بنين X زامبيا - 5:00 مساءً

النيجر X جمهورية إفريقيا الوسطى - 5:30 مساءً

ساحل العاج X جمهورية الكونغو - 7:00 مساءً

سلوفاكيا X باراجواي - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 5
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