مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

يقام اليوم، الأحد، 13-10-2019 العديد من المواجهات الدولية في التصفيات المؤهلة لـ "يورو 2020"، بالإضافة إلى لقاءات ودية، حيث يستعرض "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم الأحد 13-10-2019 التي ستقام على النحو التالي:



مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة لـ "يورو 2020":



كازاخستان X بلجيكا - 3:00 مساءً - beIN SPORTS HD 2



المجر X أذربيجان - 6:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3



روسيا البيضاء X هولندا - 6:00 مساءً - beIN SPORTS HD 2



إسكوتلندا X سان مارينو - 6:00 مساءً - beIN SPORTS HD 5



قبرص X روسيا - 6:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4



ويلز X كرواتيا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 2



إستونيا X ألمانيا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 1



سلوفينيا X النمسا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 4



بولندا X مقدونيا الشمالية - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 3



مواعيد المباريات الدولية الودية:



البرازيل X نيجيريا - 2:00 مساءً - beIN SPORTS HD 1



كينيا X موزمبيق - 2:00 مساءً



جنوب إفريقيا X مالي - 3:00 مساءً



الأرجنتين X الإكوادور - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 1



إثيوبيا X أوغندا - 4:00 مساءً



بنين X زامبيا - 5:00 مساءً



النيجر X جمهورية إفريقيا الوسطى - 5:30 مساءً



ساحل العاج X جمهورية الكونغو - 7:00 مساءً



سلوفاكيا X باراجواي - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 5