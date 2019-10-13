مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

يقام اليوم، الأحد، 13-10-2019 العديد من المواجهات الدولية في التصفيات المؤهلة لـ "يورو 2020"، بالإضافة إلى لقاءات ودية، حيث يستعرض "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم الأحد 13-10-2019 التي ستقام على النحو التالي:
مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة لـ "يورو 2020":
كازاخستان X بلجيكا - 3:00 مساءً - beIN SPORTS HD 2
المجر X أذربيجان - 6:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3
روسيا البيضاء X هولندا - 6:00 مساءً - beIN SPORTS HD 2
إسكوتلندا X سان مارينو - 6:00 مساءً - beIN SPORTS HD 5
قبرص X روسيا - 6:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4
ويلز X كرواتيا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 2
إستونيا X ألمانيا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 1
سلوفينيا X النمسا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 4
بولندا X مقدونيا الشمالية - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 3
مواعيد المباريات الدولية الودية:
البرازيل X نيجيريا - 2:00 مساءً - beIN SPORTS HD 1
كينيا X موزمبيق - 2:00 مساءً
جنوب إفريقيا X مالي - 3:00 مساءً
الأرجنتين X الإكوادور - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 1
إثيوبيا X أوغندا - 4:00 مساءً
بنين X زامبيا - 5:00 مساءً
النيجر X جمهورية إفريقيا الوسطى - 5:30 مساءً
ساحل العاج X جمهورية الكونغو - 7:00 مساءً
سلوفاكيا X باراجواي - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 5
مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة لـ "يورو 2020":
كازاخستان X بلجيكا - 3:00 مساءً - beIN SPORTS HD 2
المجر X أذربيجان - 6:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3
روسيا البيضاء X هولندا - 6:00 مساءً - beIN SPORTS HD 2
إسكوتلندا X سان مارينو - 6:00 مساءً - beIN SPORTS HD 5
قبرص X روسيا - 6:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4
ويلز X كرواتيا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 2
إستونيا X ألمانيا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 1
سلوفينيا X النمسا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 4
بولندا X مقدونيا الشمالية - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 3
مواعيد المباريات الدولية الودية:
البرازيل X نيجيريا - 2:00 مساءً - beIN SPORTS HD 1
كينيا X موزمبيق - 2:00 مساءً
جنوب إفريقيا X مالي - 3:00 مساءً
الأرجنتين X الإكوادور - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 1
إثيوبيا X أوغندا - 4:00 مساءً
بنين X زامبيا - 5:00 مساءً
النيجر X جمهورية إفريقيا الوسطى - 5:30 مساءً
ساحل العاج X جمهورية الكونغو - 7:00 مساءً
سلوفاكيا X باراجواي - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 5