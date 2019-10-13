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منوعات

بعد اختفائه بشكل مفاجئ.. واتساب يظهر مرة أخرى على Google Play

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 09:21 ص
واتساب
واتساب
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شيماء عبد المنعم
أكد تطبيق المراسلة الفوري الأشهر واتساب "WhatsApp"، أمس، السبت، أن التطبيق عاد مرة أخرى إلى متجر جوجل بلاي "Google Play"، بعد اختفائه بصورة مفاجئة من المنصة خلال الأيام الماضية، وأنه أصبح متاحًا مرة أخرى لمستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.

وبحسب ما ذكره موقع "techno secrets"، لا يزال سبب اختفاء تطبيق واتساب من متجر جوجل بلاي غير واضح، حيث ذكر موقع "وابيتاإنفو" المتخصص في أخبار واتساب يوم الجمعة، أن التطبيق غاب بشكل مفاجئ عن متجر التطبيقات في خطوة غريبة تحدث لأول مرة.

ولم يبلغ مستخدمو هواتف آيفون عن اختفاء التطبيق، وبقي التطبيق متاحا أيضا على متجر تطبيقات "آي أو إس" من "أبل"، بالإضافة إلى ذلك لم يختفي تطبيق واتساب للأعمال "WhatsApp Business" مثل الإصدار الرسمي.

يذكر أن الشركة المالكة للخدمة "فيسبوك"، أعلنت عن توقف خدمة المراسلة الفورية واتساب نهائيًا على مجموعة من الهواتف الذكية في 1 فبراير 2020، حيث يخطط إلى إيقاف الدعم بشكل نهائي عن الأنظمة والهواتف التي تعمل بنظام تشغيل قديم.
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