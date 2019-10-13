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مرأة

مذهل.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الكمون على الريق؟

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 09:59 ص
فوائد الكمون على
فوائد الكمون على الريق
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رشا عوني
يعاني الكثيرون من آلام المعدة فور الاستيقاظ ولا يرغبون في تناول وجبة الإفطار إلا بعد ساعات متأخرة من الصباح، ويكتفون بكوب من القهوة أو الشاي، لكن يمكن اللجوء إلى طريقة طبيعية رخيصة وبسيطة للتخلص من آلام المعدة وتساعد على تسهيل عملية الهضم خلال اليوم، من خلال تناول كوب من الكمون الدافئ على الريق. 

مشروب الكمون مذهل وله العديد من الفوائد الصحية للجسم عند تناوله على الريق، خاصة لأصحاب القولون والتهابات المعدة، إليك فوائد الكمون على الريق بحسب موقع hEALTH24 : 

1- الكمون يعمل على التخلص من غازات البطن و الانتفاخات التي تسبب التقلصات وآلام القولون. 

2- الكمون على الريق مضاد للالتهابات، ويقوي الجهاز المناعي للجسم ضد أي ميكروب. 

3- تناول الكمون على الريق يخلص الجسم من السموم المتراكمة في الكلى والكبد . 

4- تناول الكمون على الريق يهدئ من ألام القولون ويسكن من اضطرابات الجهاز الهضمي. 

5- يساعد الكمون على علاج الإسهال المزمن. 

6-ومن أهم فوائد تناول الكمون على الريق أنه يعمل على حرق الدهون، فهو مشروب مثالي لمن يرغبون في خسارة الوزن. 

7- يعالج مشروب الكمون صباحًا على علاج الإنيميا لأن الكمون عشبة غنية بالحديد.
مذهل.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الكمون على الريق؟
مذهل.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الكمون على الريق؟
مذهل.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الكمون على الريق؟
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