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محافظات

مفاجاة في سير قضية ضحية الغدر بالمنوفية.. تعرف عليها

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 09:58 ص
محمود البنا ضحية
محمود البنا ضحية الغدر بالمنوفية
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مروة فاضل
أعلن مصدر امني بمديرية أمن المنوفية، أن المتهم الرئيسي محمد أشرف راجح في قضية قتل محمود البنا ضحية الغدر بمدينة تلا " حدث " لم يتجاوز ال 18 عاما حيث أنه سيكمل عامه الـ 18 في 11 نوفمبر المقبل، وبذلك فإنه سيخضع للمحاكمة وفقا لقانون الطفل واقصى عقوبة قد تصل الي 15 عاما وليس الإعدام.

وأضاف مصدر أمني، أن المتهمين الثلاث دون السن لم يتعدوا السن القانونية وسيتم محاكمتهم كحدث وفقا لقانون الطفل حيث ستقوم محكمة جنايات الاحداث "جنح مستئانف" بتحديد ميعاد لنظر الجلسة وبدء محاكمة المتهمين وفقا لقرار النائب العام بإحالتهم إلي المحاكمة الجنائية العاجلة.

وتابع أن حساب سن المتهم يتم وفقا لوقت ارتكاب الجريمة واقصي عقوبة في قانون الطفل بالسجن من 10 الي 15 عاما.

وكانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قد قررت استمرار حبس 3 شباب بمركز تلا لقيامهم بقتل طالب بمطواة 4 أيام علي ذمة التحقيقات وذلك عقب القبض عليهم بعد ساعات من ارتكابهم للواقعة.

قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى 17 سنة طالب ومحمد أشرف راجح 18 سنة طالب وإسلام عاطف 17 سنة طالب، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا ابن الصف الثاني الثانوى وذلك لاعتراضه علي قيام احدهم ويدعي محمد راجح بنهر احدى الفتيات في الشارع ومحاولة التعدى عليها فاصطحب اصدقاءه وقاموا بقتل محمود البنا ضحية الغدر وسط الشارع وتركوه وسط دمائه وفروا هاربين.
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