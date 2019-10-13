مفاجاة في سير قضية ضحية الغدر بالمنوفية.. تعرف عليها

أعلن مصدر امني بمديرية أمن المنوفية، أن المتهم الرئيسي محمد أشرف راجح في قضية قتل محمود البنا ضحية الغدر بمدينة تلا " حدث " لم يتجاوز ال 18 عاما حيث أنه سيكمل عامه الـ 18 في 11 نوفمبر المقبل، وبذلك فإنه سيخضع للمحاكمة وفقا لقانون الطفل واقصى عقوبة قد تصل الي 15 عاما وليس الإعدام.





وأضاف مصدر أمني، أن المتهمين الثلاث دون السن لم يتعدوا السن القانونية وسيتم محاكمتهم كحدث وفقا لقانون الطفل حيث ستقوم محكمة جنايات الاحداث "جنح مستئانف" بتحديد ميعاد لنظر الجلسة وبدء محاكمة المتهمين وفقا لقرار النائب العام بإحالتهم إلي المحاكمة الجنائية العاجلة.





وتابع أن حساب سن المتهم يتم وفقا لوقت ارتكاب الجريمة واقصي عقوبة في قانون الطفل بالسجن من 10 الي 15 عاما.





وكانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قد قررت استمرار حبس 3 شباب بمركز تلا لقيامهم بقتل طالب بمطواة 4 أيام علي ذمة التحقيقات وذلك عقب القبض عليهم بعد ساعات من ارتكابهم للواقعة.



