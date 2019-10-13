الزمالك في مواجهة مثيرة أمام سبورتنج في نهائي بطولة أفريقيا لليد اليوم

يدخل الفريق الأول لكرة اليد بنادى الزمالك في مواجهة قوية أمام سبورتنج، في إطار نهائي بطولة إفريقيا والمقامة فاعليتها بالرأس الأخضر.



وتعد مواجهة الفريقين اليوم واحدة من اللقاءات المثيرة فى ظل القوة لكبيرة التى يتمتع بها الفريقان، وامتلاكهما عدد من اللاعبين أصحاب المهارات والقدرات الفنيبة المميزة للغاية.



وتأهل سبورتنج إلى النهائي بالفوز على جيساكا الكونغولي بنتيجة 27 /20, بينما تأهل الزمالك بالفوز على انتر كلوب الأنجولي بنتيجة 30 /18.



وشهدت البطولة تألق الفريقين المصريين ونجح في التغلب على كافة المنافسين، ليصبح النهائي مصريًا خالصًا، رغم وجود عدد من الفرق المنافسة القوية.