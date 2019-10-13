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توك شو

شاهد | أول رد من الرئيس السيسي على الإساءة لـ الجيش

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 10:50 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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آيات أحمد
علًق الرئيس عبد الفتاح السيسى على الفليم التسجيلى الذى عرض خلال الندوة التثقيفية، ليروى قصة كفاح الجيش المصرى فى نصر أكتوبر، قائلًا: إن الفيلم لفت نظرنا إلى شيء هام جدًا"، موضحًا أنه خلال الشهرين الماضيين الجيش تعرّض لعدة إشاعات كان الهدف منها التشويه والإساءة إليه والتشكيك فى قدراته.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة، بعنوان "إرداة وتحدى"، أنه وقت الهزيمة الكبيرة الشعب المصرى لم يفقد الثقة فى نفسه، لأن الجيش هو نفسه، متابعًا الجيش هو أبناء المصريين لو فقدنا الثقة فى أنفسنا سنفقد الثقة فى الجيش وقدراته.

وأوضح الرئيس، أنه بعد الحرب المصريين كانوا يتبرعون لبناء الجيش والفنانين نظموا حفلات لجمع التبرعات لإعادة بناء الجيش، والدولة أكدت أنه لا صوت فوق صوت المعركة لتوفير الجيش لمعركة الكرامة واستعادة الأرض مرة أخرى بعد تضررنا فى 67، مشيرًا إلى أن مصر فى حرب مع الإرهاب منذ 6 سنوات.

وأردف الرئيس، أن الحرب مع الإرهاب استنزاف لقدراتنا، ويجب أن ننتبه لمن يحاول الإساءة لمقدراتنا، مضيفًا الجيش لم يطلب تبرعات من المصريين لبناء قدراته، ولكن الجيش والدولة تحركوا لبناء الدولة أثناء الاستنزاف، مؤكدًا أن الجيش قاد حرب فى سيناء وبناء فى كل حتة فى مصر لكى لا يعطلنا أحد.
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