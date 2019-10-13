تعرف على إنجازات شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

يتابع المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر إنجازات شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء والتى تضم بنطاق عملهما محافظات (أسوان ، قنا ، سوهاج ، الأقصر ).​





استعرض المهندس سامى عرفة أبو ورده بسيونى رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء تقريرًا تضمن ميزانية العام المالى 2018/ 2019 والتى ما تم مناقشتها خلال الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر





وأوضح أبو وردة أن الشركة قامت بتنفيذ مشروعاتها الإستثمارية (خطة الإحلال والتجديد والتوسعات) على الجهد المتوسط والمنخفض للعام المالي 2018/2019 مقارن للعام المالى 2017/2018 حيث تم تنفيذ خطة الشركة الإستثمارية الطموحة (الممولة بالقرض) للعام المالى 2018/2019 بمبلغ يبلغ حوالى 939,811 مليون جنيه بنسبة تنفيذ قدرها 71,44%، حيث تم:-





- إحلال (4) موزع جهد متوسط 11 ك.ف من مستهدف 4 بنسبة تنفيذ 100 %.





- إنشاء (14) موزعا جديدا من مستهدف 35 موزع بنسبة تنفيذ 40 %.





- إحلال وتدعيم (1493) محول وكشك بالمحول من مستهدف 2104 بنسبة تنفيذ 71 %.





- إحلال (139) كم كابلات جهد متوسط من مستهدف 142 كم بنسبة تنفيذ 98%.





- تركيب (1052) كم كابلات جهد متوسط من مستهدف 1842 كم بنسبة تنفيذ 57 %.





- إحلال وتدعيم موصلات جهد متوسط بوزن 317 طن بطول (517) كم من مستهدف520 كم بنسبة تنفيذ 99%.





- تركيب موصلات جهد متوسط بوزن 217 طن بطول (353,71) كم من مستهدف 588,43 كم بنسبة تنفيذ 60%.





- إحلال وتدعيم (68) كم كابلات جهد منخفض من مستهدف 147 كم بنسبة تنفيذ 46 %.





- تركيب (40) كم كابلات جهد منخفض من مستهدف 55 كم بنسبة تنفيذ 73 %.





- إحــلال وتدعيم موصلات معزولة جهد منخفض بطول (11633) كم من مستهدف 17046 كم بنسبة تنفيذ 68%.





- تركيب موصلات معزولة جهد منخفض بطول (1012) كم من مستهدف 1198 كم بنسبة تنفيذ 84%.





- شراء 5 تريلات وعدد 4 ماكينة طوارئ 300 ك.ف.أ وعدد 4 أوناش وعدد 20 وحدة إعادة توصيل تلقائي بإجمالى مبلغ 35,287 مليون جنيه.





وأشار أنه تم تنفيذ خطة الشركة الإستثمارية (الممولة ذاتيًا) للشبكات خلال العام المالى 2018/2019 بمبلغ يبلغ حوالى 198,11مليون جنيه بنسبة تنفيذ 99,11% حيث تم تنفيذ مشروعات التوسع والجديد والإستكمال والإحلال للشركة موزعة على النحو التالي:-





تدعيم وإحلال 265 (أكشاك ومحولات) لمجابهة زيادة الأحمال بقدرة إجمالية (56,5) م.ف.أ.





إنشاء خطوط هوائية جهد متوسط بطول (17.91) كم وكابلات جهد متوسط بطول (80,94) كم.





إنشاء خطوط هوائية جهد منخفض بطول (670,8) كم وكابلات جهد منخفض بطول (9,2) كم.





وأضاف أنه تم تنفيذ خطة إحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية للعام المالى 2018/2019 بمبلغ يصل إلى حوالى 39.796 مليون جنيه بنسبة تنفيذ وقدرها 82.54%. وقد تم تغيير الخطوط الهوائية لكابلات أرضية لعدد (85) عملية بقطاعات الشركة المختلفة حيث تم تركيب (37,36) كم كابلات أرضية.





وحول المشروعات المنفذة للغير أوضح أنه تم تنفيذ مشروعات لحساب الغير خلال العام المالى 2018/2019 بقيمة قدرها 749,381 مليون جنيه بما يعادل ضعفي ما تم تنفيذه بالعام المالي 2017/2018 والذي بلغ مبلغ 358,16 مليون جنيه ، وكانت الأعمال للعام المالى الحالى موزعة على النحو التالي :-





تركيب (18) خلية جهد متوسط و (631) أعمدة جهد متوسط و إنشاء خطوط هوائية جهد متوسط 11 &22 ك.ف بطول (118,45) كم ، تركيب كابلات جهد متوسط 11 ،22 بطول (318,94) كم، و تركيب (470) محول بسعات (172,925) م.ف.أ وعدد (247) كشك محول، تركيب (235) وحدة ربط حلقي جهد متوسط، تركيب (411) صندوق توزيع وكابينة جهد منخفض، تركيب (8027) أعمدة جهد منخفض، إنشاء خطوط جهد منخفض بطول (2730) كم، تركيب كابلات جهد منخفض بطول (81,356) كم، تركيب (366) مكثف لتحسين معامل القدرة بإجمالي 8,76 م.فار، وعدد (4) مجموعات منظمات جهد متوسط.









وحول مؤشرات جودة التغذية الكهربائية أوضح أبو وردة أن فيما يتعلق بمؤشرات إستمرارية التغذية الكهربائية فقد تحسنت مؤشرات جودة التغذية الكهربائية للعام المالي 2018/2019عن الفترة المناظرة من العام السابق نظرًا لتنفيذ خطط الصيانة المبرمجة والإحلال والتجديد والتوسعات خلال العام الحالى





وفيما يتعلق بمؤشرات تحسين الجهود فقد تم زيادة مقاطع الموصلات بطول (1422.8) كم ، إنشاء سورتيهات جديدة بعدد (66) سورتيه بطول 33 كم ، رفع مغير الجهد بالمحولات لعدد (136) محول ،وكذلك إضافة محولات جديدة وتدوير المحولات القائمة ، وتركيب منظمات جهد متوسط على الخطوط الطويلة لمعالجة انخفاض الجهد.





وأضاف أبو وردة أن الشركة تعمل على تحسين معامل القدرة حيث تقوم بتركيب مكثفات على الجهد المتوسط والمنخفض وتم تركيب مكثفات بقدرات إجمالية (35,9) ميجا.فار خلال العام المالي 2018/2019 بنسبة تنفيذ 120% من المستهدف مما يمثل نسبة 22.59% من الحمل الأقصى.





وأشار إلى إنجازات الإدارة العامة للعدادات الحديثة والتى قامت بـ :





- تركيب وتشغيل جدارالحماية الناري (SOPHOS) الخاص بالأمن السيبراني لحماية البيانات والمعلومات بمنظومة الشحن مسبق الدفع.





- شراء (5) أجهزة معايرة عدادات متنقلة لسهولة معايرة العدادات بالموقع.





- التنسيق مع الشركة القابضة للاستعداد لتنفيذ برنامج القراءة الموحد والتجهيز لمرحلة (Smart Meter).





- زيادة نسبة التحصيل من النظام مسبق الدفع حيث بلغ إجمالي قيمة الشحنات خلال العام المالي 314,156 مليون جنيه بمتوسط شحن شهرى 26,18 مليون جنيه.





- تقليل عدد المتأخرين عن الشحن وذلك من خلال تفعيل لجان المرور التابعة للشركة للمرور عليهم بالإضافة لتكليف شركة شعاع والتنسيق معها في هذا الشأن.





تم تركيب (178750) عداد مسبق الدفع خلال العام المالي 2018/2019 ليصبح إجمالي ما تم تركيبه (563763) حتى 30/6/2019م.





تم وضع خطة زمنية للإنتهاء من تغيير جميع العدادات الميكانيكية والإليكترونية لدى جميع المشتركين بعدادات مسبقة الدفع بنهاية عام 2025م وفقًا لتعليمات الوزارة .





تم إعداد الدراسة اللازمة لعمل مركز بيانات إحتياطى لمنظومة العدادات مسبقة الدفع لضمان التشغيل الآمن وتحقيق جودة الخدمة المقدمة للمشتركين.





كما أشار إلى إنجازات الشركة في مجال تنمية الأعمال المدنية والتى نجحت فى تطوير عدد من مراكز خدمة العملاء مثل: مركز خدمة عملاء هندسة قنا شرق و أبوتشت في المبني الجديد و نصر النوبة و جنوب أسوان و نقادة و أرمنت





ويتم حاليًا إستكمال تطوير 16 مركز خدمة عملاء.





تم تجهيز عنبر الزيوت المسرطنة بالورشة المركزية حسب الإتفاق بين وزارة البيئة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.





تم انشاء وتطوير 16 (مبنى موزع و بعض الهندسات) بالشركة حتى 30/6/2019 بإجمالي مبلغ (22,805) مليون جنيه.





وفي مجال وسائل النقل والورش فقد تم اعادة تشغيل ورش الشركة (الرئيسية – سوهاج – قنا – الأقصر - أسوان) لتصنيع بعض مهمات الشبكة بدلًا من شرائها وكذلك إصلاح بعض المحولات المعطلة والمرتجعة من الشبكة والعملاء وإعادة تأهيل الاعمدة والأكشاك ولوحات المنخفض مما حقق وفرًا للشركة يزيد عن 45 مليون جنيه وتم استخدام المهمات المؤهلة بالخطة الذاتية للشركة.





ومن إنجازات الشركة في مجال نظم وتكنولوجيا المعلومات :-





أ‌- بالنسبة للبرامج :-





- تم تحميل وتشغيل برنامج الوحدة المالية بقطاع توزيع كهرباء أسوان وربطه بقاعدة البيانات الرئيسية بالمركز الرئيسي.





- تم تشغيل نسخة خاصة بحسابات المخازن والخاصة بتسعيرالأذون وربطها ببرنامج مراقبة المخازن بالمركز الرئيسي وقطاعي أسوان وسوهاج لوجود الوحدة المالية.





- تم تحديث برنامجى متابعة الشكاوى و المشتريات.





بالنسبة لشبكات الربط الداخلية :-





تم البدء في ربط قطاعات الشركة مع المركز الرئيسي والتجهيز لإستكمال ربط الإدارات والقطاعات المختلفة إستعدادًا لأن تكون الشركة وحدة متكاملة. لسهولة الرقابة والمتابعة وتوفيرًا للوقت والجهد.





وفي ضوء الإستراتيجية الجديدة للشركة القابضة وتوجيهات قياداتها للنهوض بتطوير مراكز التدريب ورفع كفاءة العاملين وتنمية مهاراتهم والإرتقاء بقدارتهم قامت الشركة بتفعيل دور مركز التدريب من خلال العمل على ثلاث محاور:-





أولًا: رفع كفاءة وتنمية مهارات العاملين داخل الشركة من خلال تنفيذ: -





بلغ إجمالي عدد المتدربين بمركز تدريب الشركة (1398) متدربًا كما بلغ عدد المتدربين في الجهات الخارجية (1068) متدرب ليصبح إجمالي عدد المتدربين (2466) متدربًا بنسبة 36.47% من إجمالي عدد العاملين المستهدفين للتدريب بالشركة, وبنسبة تنفيذ 109.6%. من مستهدف 2018/2019 عدد (2250) متدرب.





ثانيًا: تعظيم إيرادات وتخفيض مصروفات مركز تدريب الشركة من خلال: -





تدريب لجهات خارجية مثل طلبة الجامعات الحكومية والخاصة ومهندسي وفنيين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج على برنامج (تشغيل وصيانة المحولات الكهربائية) .





ثالثًا: تطويرمركز تدريب الشركة من خلال: -





تحديث المعامل والورش بإحدث أجهزة تواكب الأجهزة المركبة بالمواقع لمضاعفة العائد من العملية التدريبية.





-تطوير القاعات و الوسائل التدريبية.



