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سيارات

ماذا فعلت نيسان لزيادة حصتها السوقية في مصر

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 11:21 ص
صدى البلد
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احمد عبد القوى
يشهد السوق المصري حاليًا ازديادًا في الطلب على فئة السيارات الـ SUV، والتي نالت ثقة طاق واسع من العملاء بما توفره من أداء رياضي قوي وتكنولوجيات متقدمة و سبل مميزة للرفاهية والآمان، وانطلاقًا من ريادتها لفئة سيارات SUV حول العالم، تهدف نيسان موتور إيجيبت لزيادة حصتها السوقية ومبيعاتها في هذه الفئة من السيارات في مصر.

وتتبع نيسان موتور إيجيبت خطة طموحة وشاملة لزيادة حصتها السوقية في مصر، مع الحرص على تقديم أعلى مستويات من الخدمات المتكاملة لقطاع كبير من عملاء نيسان في السوق المصري، حيث تؤمن نيسان ان السوق في مصر لازال واعدًا ويحمل الكثير من الفرص للتوسع وزيادة الاستثمارات.

وانطلاقًا من سعي نيسان موتور إيجيبت لتقديم كل ما هو مميز وجديد لعملائها في السوق المصري، قامت الشركة بتقديم موديل 2020 من قاشقاي، حتى يتسنى لعملاء نيسان الحصول على سيارتهم المفضلة، نيسان قاشقاي التي أصبحت في مقدمة السيارات SUV التي يرغب المصريون في اقتنائها.

وتقدم قاشقاي حزمة متكاملة من وسائل الرفاهية تجعلها الأفضل ما بين سيارات SUV في مصر، وتعتمد قاشقاي على محرك بسعة 1.2 Turbo يولد 117 حصان ويعمل بوقود 92 وهو ما يجعل السيارة أقل استهلاكًا للوقود وأكثر كفاءة بين فئاتها

أما بالنسبة لتقنيات الأمان، فتحتوي كل فئات نيسان قاشقاي على نظام مانع الانزلاق "ABS" ، ونظام توزيع إليكتروني للفرامل "EBD" ، بالإضافة إلى نظام التحكم الاليكتروني في ثبات السيارة "Vehicle Dynamic Control" مع نظام مانع للسرقة "”Immobilizer.

وتتوفر نيسان قاشقاي في ثلاث فئات، وتأتي أول فئة من السيارة نيسان قاشقاي بمفتاح ذكي لتشغيل وإيقاف السيارة، وخاصية مثبت السرعة Cruise Control ، وعجلة قيادة متعددة الوظائف تمنح السائق القدرة على التحكم في الصوت والبلوتوث وبيانات السيارة، ومرايات جانبية كهربائية قابلة للطي،ونظام صوتي يحتوي على راديو سي دي واربعة سماعات ومخرج USB وAUX هذا بالإضافة إلي وسائد هوائية للسائق و الراكب الأمامي .
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