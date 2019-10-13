رئيس جامعة كفر الشيخ يوجه بالبدء الفوري بتطبيق الحد الأدنى للأجور

قرر الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، البدء فورًا في تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين بالجامعة.



يأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 ومنشور وزارة المالية رقم 8 لسنة 2019 بهذا الشأن.



ونص القرار علي أن يتولي كل في اختصاصه متابعة تنفيذه وفقا للضوابط والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.



ووجه دسوقي سرعة إنهاء إجراءات تطبيق الحد على العاملين كافة طبقًا لدرجاتهم المالية المختلفة.