بعد تعهده بعدم التصويت للفساد.. الشاهد يدلي بصوته في انتخابات تونس

أدلى يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية اليوم الأحد بصوته في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة بأحد مراكز الاقتراع في تونس.





وكان الشاهد أعلن يوم الجمعة أنه لن يصوت للفساد قائلا "لن أصوت للفساد ...كيما قلتها قبل يا الدولة.. يا الفساد يا تونس .. يا الفساد، يوم الأحد لن أصوت للفساد"، وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية.





من جانبه ، أدلى المرشح بجولة الإعادة لانتخابات الرئاسة التونسية قيس سعيد بصوته في أحد مراكز الاقتراع في تونس.





ويتنافس سعيد مع الإعلامي نبيل القروي بعد وصولهما للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.





وفي كلمة للصحفيين الجزائريين قال قيس سعيد إن”الشعب الجزائري إخوتنا وأشقائنا.. نحن شعب واحد في دولتين، فتحية من الأعماق إلى شعبنا العربي بالجزائر”.



