طريقة مبتكرة لتحضير ورق العنب ونصائح للفه في دقيقة واحدة

ورق العنب من الأطباق الشهيرة التى يفضلها الكثيرين يمكن تحضيرها بمذاق لن يقاوم فى دقائق معدودة على طريقة أمهر الشيفات إليك مكونات وطريقة التحضير وتكات الطهى.



طريقة عمل ورق العنب البارد بالمقادير ..



½ كيلو ورق عنب مسلوق مسبقا



¼ كيلو لحم مفروم خالي الدسم



حزمة شبت وبقدونس وكزبرة



2 بصلة متوسطة الحجم مفرومة



ملعقة زيت زيتون



طماطم مفرومة



ملح وفلفل وبهارات



¼ كوب عصير ليمون طازج



طماطم مقطعة شرائح للأرضية



طريقة عمل ورق العنب البارد بالخطوات ..



-فى وعاء يخلط الأرز والطماطم المكعبات والبصل واللحم وباقي المكونات جيدا يتم حشو ورق العنب



- يوضع قليل من الزيت في إنا ثم شرائح الطماطم ثم يرص محشي ورق العنب ويضاف الماء، ويترك على النار حتى النضج.



- قبل رفعه من على النار يوضع عصير الليمون



- بعد التسوية يتم رفع ورق العنب من على النار ويترك ليبرد ثم يتم الاحتفاظ به فى علب حفظ الطعام ويرش فوقها القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون



- قبل التقديم يتم وضع العلبة في الثلاجة لمدة ساعتين .



طريقة محشى ورق العنب البارد و إليك اسرار حفظه وتكات تحضيره



قومى برص ورق العنب وضعيه داخل كيس بدون سلقه وغلق الكيس جيدا ووضعه في الفريزرو وقت استخدامه سخني الماء مع قليل من عصير الليمون وضعيه في الماء قليلا ولا تبالغي في سلقه.



5- يمكنك لف أوراق العنب تقضي بوضع كيس من النيلون تحت كل ورقة قبل لفها ويتم وضع كيس نيلون ثم وضع ورقة العنب ووضع الحشوة وثني أطراف ورقة العنب وثني الكيس وسحب بالعكس من تحت ورقة العنب وبالتالي سيتم لفه بأسرع وقت.