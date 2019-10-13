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توك شو

أول ظهور لـ فرحانة المجاهدة البدوية الحقيقية فى فيلم الممر.. فيديو

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 01:01 م
المجاهدة فرحانة حسين
المجاهدة فرحانة حسين سالم
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شيرين عادل
كشفت الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة، بعنوان إرادة وتحدي بمركز المنارة عن تفاصيل جديدة عن المجاهدة فرحانة حسين سالم وهى البدوية ، التى جسدتها الفنانة أسماء أبو اليزيد فى فيلم الممر .

المجاهدة فرحانة حسين سالم التى قدمت خدمات جليلة للوطن من خلال تعاونها مع إدارة المخابرات الحربية والإستطلاع ، وحصدت تكريم من الرئيس الراحل محمد أنور السادات بتقليدها نوط الإمتياز من الدرجة الأولى .

ويشهد الرئيس السيسي فعاليات الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة التي تقام تحت عنوان: إرادة وتحدي تزامنًا مع احتفالات ذكرى انتصارات 6 اكتوبر.

وقد ألقى الرئيس السيسي، كلمة بالذكرى الـ46 لنصر أكتوبر، كما زار الرئيس السيسي قبر الجندي المجهول بمدينة نصر، حيث وضع إكليلا من الزهور، وقرأ الفاتحة ترحمًا على شهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن، كما وضع إكليلًا من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقرأ الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة.
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