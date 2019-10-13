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أخبار العالم

بسبب الهجوم التركي.. قوات أمريكية تغادر عين عيسى شمال سوريا

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 03:31 م
قوات أمريكية في سوريا
قوات أمريكية في سوريا
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رويترز
قال مسؤولان دفاعيان أمريكيان لرويترز اليوم الأحد إن عددا قليلا من القوات الأمريكية غادر موقعا في بلدة عين عيسي بشمال سوريا بسبب مخاوف يثيرها التوغل التركي.

وأضاف المسؤولان اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما أن القوات غادرت بسبب مخاوف من أن تقع في مرمى الهجوم التركي.

كان متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد قال إن الولايات المتحدة اطلعت على تقارير عن مقتل السياسية الكردية هفرين خلف ومقاتلين أكراد أسرى في شمال شرق سوريا وأبدت "قلقها البالغ" من تلك التقارير.

وأضاف "نعتبر تلك التقارير مثار قلق بالغ وتعكس زعزعة الوضع بشكل عام في شمال شرق سوريا منذ بدء الأعمال القتالية".

وأوضح أن بلاده تدين بأقوى العبارات أي انتهاكات أو عمليات إعدام خارج نطاق القانون للمدنيين والأسرى وأنها تبحث في أمر تلك الملابسات.
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