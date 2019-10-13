قبل تصوير مشاهد إباحية .. القبض على أمريكية وأوكرانية بمعبدى الأقصر والكرنك



تم تحرير محضر لكل من السائحتين وتم تحويلهما إلى النيابة العامة لتولى التحقيقات.

نجحت شرطة السياحة والآثار بالأقصر فى القبض على سائحتين إحداهما أمريكية والأخرى أوكرانية أثناء قيامهما بتصوير أفلام إباحية بمعبدى الأقصر والكرنك.وتعود القصة إلى قيام سائحة أمريكية الجنسية بالذهاب إلى معبد الكرنك بملابس غير لائقة، فقامت الأجهزة الأمنية بمنعها من الدخول، إلا بعد أن ترتدى ملابس لائقة، وبالفعل عادت مرة أخرى بملابس لائقة، واستطاعت الدخول وفى صالة الأعمدة بالمعبد، قامت بخلع ثيابها وبدأت في التقاط صورا لها لاستخدامها فى الدعاية كعارضة أزياء، ما جعل الحراس يتحفظون عليها، بعد التحقق من عدم امتلاكها تصريحا بالتصوير الدعائي، وتسليمها لشرطة السياحة.وفى نفس الوقت قامت سائحة أوكرانية بالدخول إلى معبد الأقصر، وفوجئ الحراس بقيامها بخلع جلباب كانت ترتديه، لتبقى بمايوه "قطعتين"، بالإضافة إلى ارتدائها نقابًا، وبدأت في التصوير، وعلى الفور تم التحفظ عليها من قبل شرطة السياحة والآثار.