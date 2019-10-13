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سيارات

الخميس.. انطلاق أكبر بطولة لـ سباقات السيارات بالغردقة

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 06:57 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى
تقيم شركة "مافريكس" لتنظيم السباقات، الدورة الثانية لمهرجان "رياضة السيارات - Motor Festival 2019" بالغردقة تحت رعاية هيئة تنشيط السياحة ونادي السيارات المصري ، وتبدأ فعاليات المهرجان يوم الخميس القادم والموافق ١٧ أكتوبر ، ويستمر حتى السبت ١٩ أكتوبر.

وتقام البطولة التي تعتبر أكبر بطولة من نوعها في مصر، في منتجع سهل حشيش بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، للمرة الثانية على التوالي، وتعتبر البطولة هي إحدى بطولات الجمهورية لسباقات السيارات، وسيشارك بها ١٠٠ فريق ومتسابق، من محترفي هذه الرياضة الخطيرة، حيث يتوافد على البطولة متسابقين من جميع أنحاء العالم، للمنافسة في السباقات المتنوعة.

ومن جانبه أوضح حكم ربيع، منظم البطولة، أن البطولة ستشمل ٦ أنشطة مختلفة، وهم "سباقات الراليات الصحراوية" والتي تعد من أكثر السباقات صعوبة وعنف، وتحتاج إلى فريق عمل متكامل وتحمل من نوع خاص، أيضًا "تحدي سيارات الدفع الرباعي" و"سباقات تسلق الهضبة" المخصصة لسيارات السيدان المعدلة، و"سباقات التزحلق - درافتينج"، بالإضافة لعرض للسيارات الكلاسيكية القديمة.

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