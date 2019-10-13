قوات الجيش السوري تدخل منبج لمواجهة العدوان التركي

أفادت وكالة سبوتنيك الروسية في نسختها بالفارسية، بأن الجيش السوري دخل بالفعل لمواجهة العدوان التركي بالاشتراك مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي يقودها الأكراد.



وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا"، قالت إن الجيش السوري يرسل قوات إلى شمال البلاد لمواجهة العدوان التركي.



وكانت قناة "الميادين" اللبنانية أفادت بأن الجيش السوري سيدخل مدينتي عين العرب "كوباني" التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ومنبج خلال 48 ساعة.



وأوضحت القناة اليوم الأحد أن الجيش السوري سينتشر في غضون 48 ساعة في مدينتي كوباني، التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد، ومنبج القريبة التي تسيطر عليها قوات حليفة لقوات سوريا الديمقراطية.



وتقع المدينتان ضمن مساحة في شمال سوريا تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المستهدفة حاليا في هجوم تشنه تركيا مع جماعات من المعارضة السورية المدعومة من أنقرة.