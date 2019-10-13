Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قوات الجيش السوري تدخل منبج لمواجهة العدوان التركي

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 08:00 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أفادت وكالة سبوتنيك الروسية في نسختها بالفارسية، بأن الجيش السوري دخل بالفعل لمواجهة العدوان التركي بالاشتراك مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي يقودها الأكراد.

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا"، قالت إن الجيش السوري يرسل قوات إلى شمال البلاد لمواجهة العدوان التركي.

وكانت قناة "الميادين" اللبنانية أفادت بأن الجيش السوري سيدخل مدينتي عين العرب "كوباني" التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ومنبج خلال 48 ساعة.

وأوضحت القناة اليوم الأحد أن الجيش السوري سينتشر في غضون 48 ساعة في مدينتي كوباني، التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد، ومنبج القريبة التي تسيطر عليها قوات حليفة لقوات سوريا الديمقراطية.

وتقع المدينتان ضمن مساحة في شمال سوريا تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المستهدفة حاليا في هجوم تشنه تركيا مع جماعات من المعارضة السورية المدعومة من أنقرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتفاضة الآلاف من أكراد سوريا ضد العدوان التركي.. شاهد

استهدف الأكراد .. لحظة القصف التركي على سوريا .. شاهد

"قسد" تعلن مقتل 22 من عناصرها في العدوان التركي على شمال سوريا

الجيش السوري يبدأ بالتحرك نحو مسرح العمليات التركية

وسائل إعلام لبنانية: الجيش السوري يدخل عين العرب خلال 48 ساعة

الحرب تشتعل في سوريا.. الجيش السوري يستعد لدخول مسرح العمليات في مواجهة ميليشيات أردوغان.. اتفاق أولي بين دمشق وقسد للتصدي لإرهاب أنقرة في الشمال بعد الانسحاب الأمريكي

ترشيحاتنا

عبر عن حقيقة المصريين.. ما الذي فعله محمد فراج ليشيد به الرئيس السيسي

قرار عاجل بتجميد النشاط الرياضي فى نادى اتحاد العاصمة الجزائري.. تفاصيل صادمة

صائد الكونفدرالية يتهرب ويراوغ.. جروس يصدم أهلي جدة .. تفاصيل

صدمة لـ حسام حسن.. إصابة نجم سموحة وتأكد غيابه شهرين

طليقة علي ربيع تقرر دخول الوسط الفني بعمل جديد

أخبار الرياضة.. طارق حامد يحرج محمد بركات.. فرمان جديد من حسام البدري..عرض خليجى لـ أزارو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها للجدل.. شاهد أبرز إطلالات طليقة على ربيع

6 علامات للتفرقة بين سمك المزارع والسمك النيلي

تفاصيل قرعة دوري كرة الصالات في اتحاد الكرة .. صور