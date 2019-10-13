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تعليم

رئيس جامعة الإسكندرية يشارك في اجتماع اتحاد الجامعات العربية بالأردن

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 08:39 م
رئيس جامعة الإسكندرية
رئيس جامعة الإسكندرية يشارك في اجتماع إتحاد الجامعات العربية
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أحمد عبد العزيز
شارك الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية اليوم الأحد، في إجتماع مجلس إدارة ضمان الجودة والإعتماد الثاني عشر، التابع للأمانة العامة لإتحاد الجامعات العربية، وذلك بمقر الأمانة العامه للإتحاد، بالعاصمة الأردنية عمان.

ووفقا لبيان صادر عن جامعة الإسكندرية، اليوم، فإن الاجتماع تضمن مناقشة تقرير الأمانة العامة حول سبل الارتقاء بأداء الجامعات العربية فى التصنيفات العالمية من خلال بناء منصة إلكترونية لقياس عدد الاستشهادات البحثية للباحثين في الجامعات العربية، والعمل على استكمال إصدار أدلة جودة البرامج بالتنسيق مع جمعيات الكليات المتناظرة وصولا إلى دليل جودة البرامج الأكاديمية الخاصة بكل جمعية.

كما ناقش الاجتماع تقارير ورش العمل والمؤتمرات التى عقدت في مجال ضمان الجودة، ومناقشة شهادات ضمان الجودة للبرامج الأكاديمية فى الجامعات العربية والجمعيات العلمية والإليات المقترحة للتوسع بها والتنسيق مع هيئات خارجية أخرى لضمان الجودة، وسبل الانفتاح على هيئات ضمان الجودة والإعتماد الدولية، والتوصية بالاستمرار فى تأهيل وإعداد المقومين الخارجيين لتقويم جودة البرامج الأكاديمية.

وتم أيضا مناقشة التحديات التي تواجه نظم ضمان الجودة بمؤسسات التعليم العالي فى العالم العربى وكيفية التغلب عليها.
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