رومارينهو: الدوري السعودي الأقوى في مسيرتي

أكد البرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا "رومارينهو" مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، قوة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم معتبرًا أنه الأقوى في مسيرته.





وقال رومارينهو في تصريح صحفي من خلال فقرة "نجوم الدوري السعودي ورابطة المحترفين"، "الدوري هنا أكثر قوة وصعوبة" ، مشيرًا إلى أنه كانت لدي تجربة لعب في الإمارات وقطر، وكل دوري مختلف عن الآخر، ولكن الدوري السعودي أكثر قوة وتماسكًا".





وأضاف "كانت أجمل لحظات الموسم الماضي هي الوصول إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، خاصةً أنها كانت بعد 6 أشهر فقط من وصولي إلى المملكة"، مشيرًا إلى مباراته أمام النصر والهلال كانت الأصعب في الموسم الماضي، لكونهما من أقوى الفرق في السعودية.





وتوج رومارينهو قبل يومين بجائزة أفضل لاعب عن شهر سبتمبر في الدوري السعودي للمحترفين.



