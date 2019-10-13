ترامب يوجه بفرض أقصى عقوبات على تركيا بسبب غزو سوريا

أعلن السيناتور الجمهوري في الكونجرس الأمريكي ليندسي جراهام أن الرئيس دونالد ترامب يعمل على توقيع عقوبات على تركيا، هي الأشد منذ عقوبات إيران.



وقال جراهام عبر تويتر:"لقد حان يوم الحساب في تركيا لهجومهم الشنيع على السوريين الأكراد".



وأضاف: "أقود الجهود في الكونجرس للعمل مع الرئيس بشأن العقوبات الأشد منذ العقوبات المفروضة على إيران".



وتابع: "أن المغامرة التركية في سوريا، إذا تركت دون رقابة، ستؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط مثل إيران - على حساب الولايات المتحدة وحلفائها".



