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أخبار العالم

ترامب يوجه بفرض أقصى عقوبات على تركيا بسبب غزو سوريا

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 11:34 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن السيناتور الجمهوري في الكونجرس الأمريكي ليندسي جراهام أن الرئيس دونالد ترامب يعمل على توقيع عقوبات على تركيا، هي الأشد منذ عقوبات إيران.

وقال جراهام عبر تويتر:"لقد حان يوم الحساب في تركيا لهجومهم الشنيع على السوريين الأكراد".

وأضاف: "أقود الجهود في الكونجرس للعمل مع الرئيس بشأن العقوبات الأشد منذ العقوبات المفروضة على إيران".

وتابع: "أن المغامرة التركية في سوريا، إذا تركت دون رقابة، ستؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط مثل إيران - على حساب الولايات المتحدة وحلفائها".

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