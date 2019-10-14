أول حد باركلى على الألبوم.. عمرو مصطفى بصحبة الهضبة في موسم الرياض

نشر الملحن عمرو مصطفى، صورة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" جمعته بالهضبة عمرو دياب، في موسم الرياض.وعلق "عمرو مصطفى" على الصورة ، قائلًا: "اخى وصديقى عمرو دياب اول حد باركلى على الالبوم ربنا يديم المحبة". نالت اعجاب متابعيه.يذكر ان عمرو مصطفى طرح أغنيات ألبومه بالكامل منذ أيام ويتضمن الألبوم 10 أغانِ، جميعهم من كلمات تركي آل الشيخ، وهم: "هتوحشنا"، و"سلمى"، و"اسمع الكلام"، و"غدارة"، و"أسطورة"، و"مفيش غيري"، و"أسيب ماتسابش"، و"مايهمنيش"، و"جاحدة"، و"لعبت مع الأسد".بينما قام عمرو مصطفى، بتسجيل جميع أغاني الألبوم في أمستردام، كما تعاون مع عدد من الموزعين الأجانب، ولحن كل أغاني الألبوم بنفسه.