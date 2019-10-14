إطلاق نار داخل مركز تجاري بولاية فلوريدا الأمريكية

أفادت تقارير رسمية على تويتر بأن إطلاق النار في مركز للتسوق قرب مدينة ميامي الأمريكية أسفر عن إصابة شخص واحد وأن فرق التدخل السريع لا تزال تفتش المركز بحثا عن المشتبه به، لكن الشرطة لم تواجه أي مهاجم في الموقع.



وكانت تقارير أفادت بوقوع إطلاق نار في مركز تاون سنتر بمدينة بوكا راتون بمنطقة جنوب فلوريدا الواقعة على بعد نحو 72 كيلومترا شمالي ميامي. وهرعت الشرطة وقوات التدخل السريع بأعداد كبيرة إلى المركز.



وبعد مرور نحو ساعة، قالت إدارة الشرطة في بوكا راتون على تويتر "لا يوجد مهاجم نشط الآن في مركز تاون سنتر". وأضافت لاحقا "أصيب شخص واحد بطلقة نارية" وجرى نقله إلى مستشفى قريب.



ولم يتسن حتى الآن معرفة الحالة الصحية للمصاب أو ملابسات إطلاق النار.