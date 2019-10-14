أسعار الذهب اليوم الإثنين 14-10- 2019 فى مصر

استقرت أسعار الذهب فى مستهل تعاملات اليوم الاثنين 14 أكتوبر 2019، وسجل عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 676 جنيهًا للجرام من دون مصنعية، وسعر جرام الذهب عيار 24 سجل 773 جنيهًا.



وسجل جرام الذهب اليوم عيار 18 ، 579 جنيهًا، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 451 جنيهًا، وسجل السعر العالمى للذهب 24,027 جنيهًا للأوقية، وسجل سعر الجنيه الذهب 5,408 جنيه.



وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.